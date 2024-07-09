Фестиваль Atlas United 2024 переноситься на тиждень
Фестиваль Atlas United 2024 переноситься на тиждень.
Про це повідомили організатори у соцмережах.
“Після вчорашніх масованих атак ми з командою та артистами прийняли рішення перенести подію на 19-21 липня. Локація незмінна — ТРЦ Blockbuster Mall. Усі квитки, придбані на попередні дати, залишаються дійсними”, — зазначили організатори.
Також вони анонсували, що 100% від продажу квитків 9 липня буде спрямовано на збір для придбання наземних і повітряних дронів для ЗСУ.
Нагадаємо, 8 липня 2024 року росія влаштувала масовану атаку по Україні. Під ударом опинився й Київ, де уламки ракет впали у семи районах міста. Також було зруйновано корпуси дитячої лікарні “Охматдит” в Шевченківському районі Києва.
Фото: Atlas Weekend
Опубліковано: 09 липня 2024
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