Фестиваль Atlas United 2024 переноситься на тиждень

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Наталія Габрух
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Фестиваль Atlas United 2024 переноситься на тиждень.

Про це повідомили організатори у соцмережах.

“Після вчорашніх масованих атак ми з командою та артистами прийняли рішення перенести подію на 19-21 липня. Локація незмінна — ТРЦ Blockbuster Mall. Усі квитки, придбані на попередні дати, залишаються дійсними”, — зазначили організатори.

Також вони анонсували, що 100% від продажу квитків 9 липня буде спрямовано на збір для придбання наземних і повітряних дронів для ЗСУ.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року росія влаштувала масовану атаку по Україні. Під ударом опинився й Київ, де уламки ракет впали у семи районах міста. Також було зруйновано корпуси дитячої лікарні “Охматдит” в Шевченківському районі Києва.

Фото: Atlas Weekend

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Опубліковано: 09 липня 2024
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