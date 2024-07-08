Вибухи у Києві: пошкоджено лікарню "Охматдит", є загиблі та поранені

Зранку 8 липня росія влаштувала масовану атаку по Україні. Під ударом опинився й Київ, де уламки ракет впали у семи районах міста.

Про це повідомили у КМВА.

Йдеться про Солом’янський, Дніпровський, Дарницький, Деснянський, Шевченківський, Святошинський та Голосіївський райони, а саме:

у Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

у Голосіївському – пошкоджено гаражі, горять автомобілі;

у Дніпровському – палають уламки в житловій забудові.

у Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

у Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств;

у Деснянському районі займання будинку;

у Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня "Охматдит", є руйнування.

Наразі відомо про 7 загиблих та 11 потерпілих, 8 із госпіталізовано.

Фото: Інтерфакс