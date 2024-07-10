З’явилися перші візуалізації оновленого McDonald’s біля Центрального вокзалу

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Наталія Габрух
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З’явилися перші візуалізації оновленого ресторану McDonald’s на Вокзальній площі у Києві.

Світлини надала компанія “МакДональдз Україна” виданню LIGA.Life.

Оновлений McDonald’s матиме два поверхи, а також терасу на другому поверсі. В екстер’єрі нового закладу використають традиційний для McDonald’s темно-зелений колір, перший поверх облицюють стилізованими під дерево панелями.

Вікно McExpress, яке раніше було розташоване з торцевого боку, тепер буде на центральній частині фасаду, поблизу входу. Заклад буде оточений невисоким парканчиком та матиме літню терасу для відвідувачів.

Нагадаємо, McDonald's поблизу Центрального вокзалу у Києві зачинили на реконструкцію 1 червня. Вже за кілька тижнів ресторан частково демонтували.

Фото: LIGA.Life

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Опубліковано: 10 липня 2024
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