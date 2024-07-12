Будівництво метро на Виноградар відновиться протягом найближчих місяців

Компанія "Автострада" стала переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар. Роботи почнуться без авансів, за рахунок власник обігових коштів протягом найближчих місяців.

Про це повідомив власник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль.

За його словами, спочатку необхідно провести детальний аналіз стану виконання робіт, над якими працювали попередні підрядні організації. Далі необхідно співставити фактично виконані обсяги робіт і ті, які потрібно виконати відповідно до існуючих проєктних рішень. Після чого необхідно провести коригування проєкту в частині обсягів, виду робіт та їх вартості. Для цього є власний проєктний інститут з окремим підрозділом підземного будівництва, в якому працівники мають значний досвід проектування метро. Відповідно цей етап робіт планують розпочати негайно.

Паралельно з документальною роботою, планується в найближчі місяці розпочати саме будівництво метро на Виноградар. Для цього потрібно робити 9 будівельних дільниць, на яких організують цілодобову роботу. Суттєвий фактор, який буде впливати на темпи будівництва — це вчасне фінансування з боку держави виконання робіт. Але на першому етапі планується розпочати роботи за власний рахунок, без авансів, далі поступово нарощувати темп, паралельно організують набір, навчання та перекваліфікацію персоналу.

Зазначається, що загальна сума інвестицій в цей проєкт складе понад 50 млн доларів США. Компанія планує в найближчий місяць законтрактувати необхідне обладнання для будівництва метро, на суму понад 30 млн доларів США. Також для того, щоб не було зупинок будівництва, розраховують на кредитні кошти та власний обіговий капітал в межах 1 млрд грн — ці кошти будуть використовуватись на випадок, якщо у замовника буде затримка з фінансуванням. Це дозволить покривати короткі касові розриви та продовжувати роботи.

Нагадаємо, що розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Зрештою будівельні роботи почалися тільки в лютому 2019-го . У червні 2021-ого Кличко заявляв, що до кінця цього року відкриють як мінімум одну станцію метро «зеленої» гілки у напрямку Виноградаря. Однак у жовтні 2021 року через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до травня 2023 року. Через повномасштабне вторгнення будівництво було припинено. У квітні 2023-го Кличко назвав уже нову дату завершення робіт — кінець 2024 року.

Фото: Київ FM