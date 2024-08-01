На Дніпропетровщині будують протирадіаційне укриття на 900 осіб: як воно виглядатиме

На Дніпропетровщині будують протирадіаційне укриття на 900 осіб.

Вартість проєкту становить 147,8 млн грн, повідомили в Міністерстві інфраструктури.

Укриття буде розташовуватися на території Покровського ліцею № 8, у якому до повномасштабної війни навчалися майже 400 учнів. Наразі всі заклади освіти Покрова проводять заняття в дистанційному режимі. Передбачається, що поява нового укриття дасть змогу повернути дітей до очного навчання.

Проєкт передбачає зведення укриття як окремої підземної споруди з трьома евакуаційними виходами. Укриття облаштують для зручного навчання та перебування 900 осіб, зокрема людей з інвалідністю.

Згідно з планом, укриття має бути окремою підземною спорудою 2,7 метрів заввишки із трьома виходами зі сходами та одним аварійним вертикальним виходом у вигляді тунелю.

Над укриттям планується озеленити територію та влаштувати спортивні майданчики.

Завершити будівництво укриття планують до кінця 2024 року.

На будівництво укриття громада залучила кошти із місцевого бюджету, також проєкт отримав кошти з державної субвенції, розподіл якої відбувався з використанням екосистеми DREAM.

Візуалізації: dream.gov.uа