Переобладнання місць та вдосконалення пандусів: Театр Франка стане більш інклюзивним

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка починає розширювати доступність театру для маломобільних верств населення.

Про це повідомили у пресслужбі театру.

Над цим проєктом театр працюватиме разом з Sense Bank, Visa та Доступно.UA.

"Військовий час диктує нам нові умови, і ми маємо підлаштовуватися під ці реалії. Це, зокрема, і про інклюзивність – зараз це необхідність, яку не можна ігнорувати. Через військові дії кількість людей з інвалідністю зростає, тому наше пріоритетне завдання зробити простір театру доступнішим", — сказав генеральний директор-художній керівник театру Франка Євген Нищук.

У рамках масштабного проєкту планується вдосконалення існуючих пандусів, системи навігації у приміщенні театру для маломобільних людей, людей з порушенням слуху та зору, переобладнання спеціальних місць у глядній залі, вбиральнях та гардеробі. Окремо запланована спеціалізована перепідготовка персоналу театру, аби зробити перебування на виставах та мистецьких заходах кожного з глядачів максимально комфортним. Зміни також торкнуться системи продажів квитків на сайті – там зʼявляться спеціальні позначки інклюзивних місць у глядних залах.