Сергій Жадан видасть нову збірку оповідань “Арабески”

Нову збірку оповідань Сергія Жадана під назвою “Арабески” видасть Meridian Czernowitz.

У збірку увійшли 12 оповідань “про історії людей із різним минулим, зруйнованим сьогоденням і невідомим майбутнім”.

“Про цей час говоритимуть як про час великої жорстокості і великої сердечності. Цей час пізнаватиметься за голосами людей, які не бо­яться свідчити і звинувачувати, а також дякувати й освідчуватись”, — описує збірку Сергій Жадан.

Збірку “Арабески” доповнять авторські ілюстрації Сергія Жадана.

Книгу вже можна передзамовити за посиланням до 31 серпня. 40 гривень з кожного проданого примірника перерахують на потреби 13-ї бригади НГУ “Хартія”. В українських книгарнях збірка буде доступна на початку вересня 2024 року.

Фото: Meridian Czernowitz