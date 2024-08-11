EcoFlow представила капелюх із сонячними панелями: як це працює
Компанія EcoFlow презентувала PowerHat, капелюх із сонячними панелями для зарядки смартфонів та іншої техніки.
Про це пише The Verge.
Характеристики PowerHat:
- може зарядити смартфон ємністю 4000 мАг приблизно за 3-4 год;
- має 12 Вт зарядку через роз’єми USB-A та USB-C;
- захист IP65 від пилу й і може витримувати струмені води. Однак, бажано уникнути потрапляння води на USB-порти;
- доступний у двох розмірах: менший (56-58 см) і більший (59-61 см).
Power Hat коштує 129 доларів і важить не більше 400 г. Наразі капелюх доступний для попереднього замовлення до 31 серпня. Компанія EcoFlow планує розпочати його доставку в середині вересня.
Фото: The Verge
Опубліковано: 11 серпня 2024
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