На Київщині з’явиться новий індустріальний парк: де саме

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Наталія Габрух
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У Бучі збудують новий індустріальний парк під назвою “КИТ”. Це тринадцятий подібний парк, який внесли до реєстру на Київщині.

Про це повідомив очільник Київської ОДА Руслан Кравченко у соцмережах.

“Індустріальний парк “КИТ” у Бучі спеціалізуватиметься на переробній промисловості. Тут виготовлятимуть будівельні вироби із пластмаси, металеві двері та вікна”, — написав Руслан Кравченко.

На будівництво залучать понад 1,75 млрд грн. Це приватні та кредитні кошти.

“Попри війну, Київщина створює всі можливості для залучення інвестицій, що стимулює створення нових робочих місць та умови для розвитку економіки”, — додав Руслан Кравченко.

Фото: Adrian Sulyok/Unsplash

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Опубліковано: 17 серпня 2024
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