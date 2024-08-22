Концертний простір Bel Etage незабаром відкриється після перезапуску під назвою Origin Stage
Київський концертний простір Bel Etage на вулиці Шота Руставелі в Києві після перезапуску відкриється під новою назвою – Origin Stage.
Відомо, що звучання у просторі стане потужнішим, зміниться освітлення, а також будуть помітні й візуальні зміни. А ще команда зробила міні-фільм про історію і трансформацію концертного простору, премʼєра якого відбудеться 28 серпня о 19:00.
Раніше ми писали, що Bel Etage на вулиці Шота Руставелі в Києві зачиняють, а на його місці запустять інший заклад.
Фото: Bel Etage
Опубліковано: 22 серпня 2024
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