Концертний простір Bel Etage незабаром відкриється після перезапуску під назвою Origin Stage

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Валерія Гуржий
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Київський концертний простір Bel Etage на вулиці Шота Руставелі в Києві після перезапуску відкриється під новою назвою – Origin Stage.

Відомо, що звучання у просторі стане потужнішим, зміниться освітлення, а також будуть помітні й візуальні зміни. А ще команда зробила міні-фільм про історію і трансформацію концертного простору, премʼєра якого відбудеться 28 серпня о 19:00.

Раніше ми писали, що Bel Etage на вулиці Шота Руставелі в Києві зачиняють, а на його місці запустять інший заклад.

Фото: Bel Etage

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Опубліковано: 22 серпня 2024
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