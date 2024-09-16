Забруднення річки Десна дісталося Київщини — Держводагентство

Забруднення річки Десна дісталося Київської області. Наразі воно спостерігається між селами Літки та Рожни.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак.

“На сьогоднішній момент забруднення дійшло до 336 км від впадіння по річці Десна, тобто воно знаходиться вже у Київській області між селами Літки та Рожни. Але основна концентрація забруднення знаходиться у Чернігівській області між селами Остер та Максим”, — зазначив Ігор Гопчак.

За його словами, експерти вже почали фіксувати перші ознаки зміни кольору води та рівня каламутності у Десні у Київській області.

Попри це Гопчак заявив, що киянам не варто хвилюватися щодо якості питної води, адже фахівці “Київводоканалу” вживають усіх заходів для унеможливлення потрапляння брудної води у домівки містян.

“У п’ятницю приїхали 120 тонн активованого вугілля, яке буде використане для додаткового очищення води. Також були поставлені додаткові бонові загородження, є необхідні реагенти. Тобто “Київводоканал” може прибрати і запах, і органічну речовину, жителі Києва будуть забезпечені питною водою відповідної якості”, — заявив представник Держводагентства.

Фото: Kolo Kray