FlixBus запускає новий автобусний маршрут з Києва до Брюсселя.

Про це пише Центр транспортних стратегій.

Це перший маршрут компанії, який напряму сполучає українські міста зі столицею Бельгії.

Нова лінія N3204 пролягатиме через Київ, Житомир, Рівне, Львів, Берлін, Магдебург, Брауншвайг, Ганновер, Білефельд, Дортмунд, Ессен, Дуйсбург, Дюссельдорф, аеропорт Кельн-Бонн, Ахен, Льєж і завершуватиметься на Північному вокзалі Брюсселя.

Відправлення буде відбуватися 2 рази на тиждень, починаючи з 25 вересня.

З Києва автобуси виїжджатимуть щосереди та щоп'ятниці о 10:30, а прибуватимуть до Брюсселя — о 00:30 наступного дня. У зворотному напрямку автобуси вирушатимуть із Брюсселя в понеділок та суботу о 05:15, прибуватимуть до Києва наступного дня о 21:30.

FlixBus має вже 28 прямих автобусних рейсів між Україною і вісьмома країнами ЄС.

Раніше ми писали, що FlixBus запускає нові рейси з України до аеропортів Молдови, Польщі й Угорщини.

Фото: FlixBus