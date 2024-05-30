FlixBus запускає нові рейси з України до аеропортів Молдови, Польщі й Угорщини

FlixBus запускає трі міжнародні маршрути з України: Київ-Кишинів через Одесу та аеропорт Кишиневу, Трускавець-Модлін через Львів і Варшаву та Вінниця-Будапешт через аеропорт Будапешта.

Про це повідомили в компанії, пише ЕП.

Повні маршрути нових ліній такі:

Київ – Біла Церква – Умань – Одеса – Міжнародний аеропорт “Кишинеу” – Кишинів. Автобуси курсують на цьому маршруті щодня.

Трускавець – Дрогобич – Стрий – Львів – Варшава – Новий-Двір-Мазовецький (аеропорт “Модлін”). Відправлення автобусів за цим маршрутом буде відбуватися три рази на тиждень, починаючи з 1 червня. З Трускавця – відправлення у вівторок, четвер та суботу. У зворотному напрямку автобус відправлятиметься в середу, п’ятницю та неділю.

Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Івано-Франківськ – Калуш – Стрий – Мукачево – Ужгород – Аеропорт Будапешта – Будапешт (Неплігет). Перший рейс заплановано на 2 червня з Вінниці, відправлення двічі на тиждень. З Вінниці автобуси відправлятимуться в четвер та неділю о 09:20 ранку. У зворотному напрямку автобуси відправлятимуться по понеділках і п’ятницях.

Квитки на автобуси можна придбати на сайті компанії, у мобільному додатку FlixBus, а також в офлайн-точках продажу по всій Україні.

Загалом FlixBus запустив 29 прямих автобусних рейсів між Україною та 6 країнами ЄС. З них 9 заїжджають у аеропорти.