FlixBus запускає нові рейси з України до аеропортів Молдови, Польщі й Угорщини

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Ірина Маймур
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FlixBus запускає трі міжнародні маршрути з України: Київ-Кишинів через Одесу та аеропорт Кишиневу, Трускавець-Модлін через Львів і Варшаву та Вінниця-Будапешт через аеропорт Будапешта.

Про це повідомили в компанії, пише ЕП.

Повні маршрути нових ліній такі:

  • Київ – Біла Церква – Умань – Одеса – Міжнародний аеропорт “Кишинеу” – Кишинів. Автобуси курсують на цьому маршруті щодня.
  • Трускавець – Дрогобич – Стрий – Львів – Варшава – Новий-Двір-Мазовецький (аеропорт “Модлін”). Відправлення автобусів за цим маршрутом буде відбуватися три рази на тиждень, починаючи з 1 червня. З Трускавця – відправлення у вівторок, четвер та суботу. У зворотному напрямку автобус відправлятиметься в середу, п’ятницю та неділю.
  • Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Івано-Франківськ – Калуш – Стрий – Мукачево – Ужгород – Аеропорт Будапешта – Будапешт (Неплігет). Перший рейс заплановано на 2 червня з Вінниці, відправлення двічі на тиждень. З Вінниці автобуси відправлятимуться в четвер та неділю о 09:20 ранку. У зворотному напрямку автобуси відправлятимуться по понеділках і п’ятницях.

Квитки на автобуси можна придбати на сайті компанії, у мобільному додатку FlixBus, а також в офлайн-точках продажу по всій Україні.

Загалом FlixBus запустив 29 прямих автобусних рейсів між Україною та 6 країнами ЄС. З них 9 заїжджають у аеропорти.

Фото: FlixBus

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Опубліковано: 30 травня 2024
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