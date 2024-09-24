Міноборони планує запустити застосунок для ветеранів: які функції там будуть

Міноборони планує запустити мобільний застосунок для ветеранів.

Про це повідомив очільник відомства Рустем Умєров.

Застосунок матиме назву “Ветеран+”. Коли саме українські ветерани зможуть скористатися додатком, поки що невідомо.

На початку вересня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що застосунок перебуває на етапі консультацій. За її словами, Міноборони співпрацює з усіма необхідними учасниками процесу для створення цього сервісу.

“Ми зараз перебуваємо на етапі консультацій зі всіма учасниками процесу, з міністерствами, і будемо оцінювати, як швидко можемо реалізувати цей продукт”, — зазначила Черногоренко.

Ініціатива була анонсована ще в червні Міністерством у справах ветеранів. Застосунок дозволить ветеранам отримати доступ до електронних сервісів, таких як інформаційні довідки про послуги, пільги, працевлаштування та програми лояльності.

Раніше ми писали, що Міноборони запустило застосунок Армія+ , який прибере зайву бюрократію в армії.

Фото: ArmyInform