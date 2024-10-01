В Україні почали діяти ліміти у 150 тисяч гривень на перекази з карти на карту

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Ірина Маймур
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В Україні почали діяти ліміти у 150 тисяч гривень на перекази з карти на карту.

Обмеження набули чинності з 1 жовтня і триватимуть протягом 6 місяців.

Ліміт діятиме лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

Однак ліміт не застосовуватиметься до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним постановою, та осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження.

Також ліміти не діють на переказ грошей між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, і на перекази юридичних осіб. Операції за реквізитами IBAN — без обмежень.

Постанова НБУ визначає п’ять критеріїв приналежності до волонтерської діяльності. Щоб не попасти під обмеження волонтер має відповідати щонайменше двом критеріям:

  • фізична особа офіційно зареєстрована як волонтер;
  • проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи-користувача в надавачі платіжних послуг;
  • фізична особа подала листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів;
  • фізична особа надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів;
  • інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та Інтернету підтверджує здійснення фізичною особою-користувачем волонтерської діяльності та мету волонтерських зборів.

Фото: “Новини. Pro”

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Опубліковано: 01 жовтня 2024
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