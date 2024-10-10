"Укрпошта" планує доставляти товари з Amazon в Україну

"Укрпошта" планує укласти угоду з USPS – поштовою службою США, що дозволить доставляти в Україну товари з Amazon та інших великих маркетплейсів.

Про це повідомив генеральниий директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, пише "Інтерфакс".

"Я щойно повернувся із США і можу запевнити: ми проводимо досить активні перемовини з USPS (поштова служба США, яка надає послуги з обробки та доставки пошти фізичним та юридичним особам на території країни та за її межами ). Тільки-но нам вдасться укласти угоду, Amazon відкриється для України" – розповів він.

За його словами, домовленості вже досягнуті з USPS щодо дрібних пакетів. Стосовно ж посилок, то планується досягти результату до 1 січня.

"Мені хотілося б, щоб у 2025 році ця угода вже працювала", – додав Смілянський.

Він каже, що в ідеалі добре було б укласти цю угоду в листопаді, щоб була змога технологічно підготуватися. Якщо угода з USPS буде підписана, то в Україні з'являться усі великі маркетплейси, які поки що недоступні. USPS працює з ними всіма.

Фото: Укрпошта