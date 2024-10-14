Двоє українців потрапили до шортлиста перекладацької премії в США
Українські перекладачі Віталій Чернецький та Ірина Шувалова увійшли до короткого списку американської національної премії з перекладу поезії та прози.
Про це повідомляється на сайті премії.
Віталій Чернецький та Ірина Шувалова переклали збірку Остапа Сливинського “Зимовий король” (Winter King). Вони потрапили до списку в номінації “Поезія”.
Поетична збірка вийшла у 2018 році.
Віталій Чернецький — славіст, літературознавець, перекладач української літератури англійською мовою. Професор слов'янських мов і літератур Канзаського університету.
Ірина Шувалова — поетеса та дослідниця з Києва. З 2023 року вона розпочала дослідницьку роботу при Університеті Осло в Норвегії. Авторка п'яти відзначених нагородами поетичних збірок.
Переможці будуть оголошені 26 жовтня на церемонії нагородження у Мілвокі (штат Вісконсин).
Перекладачі-переможці отримають грошову винагороду в розмірі 4 тисячі доларів кожен.
Фото: chytomo.com