Двоє українців потрапили до шортлиста перекладацької премії в США

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Наталія Габрух
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Українські перекладачі Віталій Чернецький та Ірина Шувалова увійшли до короткого списку американської національної премії з перекладу поезії та прози.

Про це повідомляється на сайті премії.

Віталій Чернецький та Ірина Шувалова переклали збірку Остапа Сливинського “Зимовий король” (Winter King). Вони потрапили до списку в номінації “Поезія”.

Поетична збірка вийшла у 2018 році.

Віталій Чернецький — славіст, літературознавець, перекладач української літератури англійською мовою. Професор слов'янських мов і літератур Канзаського університету.

Ірина Шувалова — поетеса та дослідниця з Києва. З 2023 року вона розпочала дослідницьку роботу при Університеті Осло в Норвегії. Авторка п'яти відзначених нагородами поетичних збірок.

Переможці будуть оголошені 26 жовтня на церемонії нагородження у Мілвокі (штат Вісконсин).

Перекладачі-переможці отримають грошову винагороду в розмірі 4 тисячі доларів кожен.

Фото: chytomo.com

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Опубліковано: 14 жовтня 2024
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