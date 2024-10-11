Нобелівську премію з літератури здобула південнокорейська письменниця Хан Канг

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Ірина Маймур
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Нобелівську премію з літератури здобула південнокорейська письменниця Хан Канг за свою “насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя”.

Про це повідомляє Нобелівський комітет.

У 2016 році вона отримала Міжнародну Букерівську премію за роман “Вегетаріанка”, в якому йдеться про відмову жінки від м'ясних продуктів та руйнівні наслідки цього вибору.

"У своїй творчості Хан Кан протистоїть історичним травмам і невидимим наборам правил, а також у кожному зі своїх творів викриває крихкість людського життя. Вона має унікальне усвідомлення зв'язків між тілом і душею, живим і мертвим, і у своєму поетичному та експериментальному стилі стала новаторкою в сучасній прозі", — йдеться на сайті Нобелівської премії.

Канг почала літературну кар’єру в 1993 році, коли опублікувала вірші у журналі “Література і суспільство”, а в 1995 році вийшла її перша прозова збірка “Любов до Йосу”.

Нобелівська премія щороку присуджується за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру. Розмір нагороди — близько $1,1 мільйона.

Фото: elpais.cоm

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Опубліковано: 11 жовтня 2024
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