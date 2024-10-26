Bolt Food запускає доставку їжі в Тернополі, Луцьку і Сумах

Сервіс доставки їжі Bolt Food починає працювати у Луцьку, Сумах і Тернополі.

Про це йдеться на офіційній сторінці Bolt Food Україна у соцмережах.

На честь запуску користувачі отримають знижку на меню 30% та безкоштовну доставку у цих містах.

Коли можна зробити замовлення:

у Сумах з 10:00 до 21:00;

у Луцьку з 10:00 до 22:00;

у Тернополі з 10:00 до 21:30.

Місцеві вже можуть у застосунку замовити страви з KFC, Sandwich Club та RECEPTOR SUSHI у Сумах, McDonaldʼs, Пузата Хата та Good Morning у Луцьку, а також McDonaldʼs, Pizza Day та Friday у Тернополі.

Фото: Unsplash