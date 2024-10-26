Bolt Food запускає доставку їжі в Тернополі, Луцьку і Сумах
Сервіс доставки їжі Bolt Food починає працювати у Луцьку, Сумах і Тернополі.
Про це йдеться на офіційній сторінці Bolt Food Україна у соцмережах.
На честь запуску користувачі отримають знижку на меню 30% та безкоштовну доставку у цих містах.
Коли можна зробити замовлення:
- у Сумах з 10:00 до 21:00;
- у Луцьку з 10:00 до 22:00;
- у Тернополі з 10:00 до 21:30.
Місцеві вже можуть у застосунку замовити страви з KFC, Sandwich Club та RECEPTOR SUSHI у Сумах, McDonaldʼs, Пузата Хата та Good Morning у Луцьку, а також McDonaldʼs, Pizza Day та Friday у Тернополі.
Фото: Unsplash
Опубліковано: 26 жовтня 2024