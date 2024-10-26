Київський театр ім. Івана Франка оновив айдентику: фото

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка оновив візуальну айдентику. Її створила креативна агенція ANGRY.

Про це йдеться на офіційній сторінці агенції ANGRY у соцмережах.

Однією з головних новацій стала розробка фірмового шрифта Franko Theatre у співпраці з дизайнером Максимом Кобузаном. Шрифт символізує непередбачуваність і унікальність кожної вистави. Навіть одна і та ж постановка може виглядати по-різному, і це втілено через багатство альтернатив та лігатур у шрифті.

Ще однією ключовою частиною нової айдентики став логотип, розроблений разом із дизайнеркою Ольгою Кузовкіною. У логотипі показано зв’язок з давньогрецьким театром та підкреслені архітектурні елементи театрального простору. Сценічні зони представлені у вигляді кола, вписаного в квадрат, з центральною сценою як точкою фокусу.

Також театр Франка планує випуск мерча з новим дизайном. Колекція стане доступною найближчим часом, анонси з’являтимуться у соціальних мережах театру.

Фото: агенція ANGRY