Дивіться, яку айдентику пропонують для Житнього ринку

Артдиректор White Studio Design Олег Білий запропонував айдентику для Житнього ринку у Києві.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережах.

“Надихнувся ініціативою Євгена Клопотенка щодо збереження Житнього ринку і створив ще контенту”, — поділився дизайнер.

Олег Білий разом зі своєю агенцією працював над створенням брендів для українських міст та територій. Дизайнер підкреслює, що розробка нової упаковки для Дрогобицької солеварні поклала початок процесу відродження цієї пам'ятки промислової архітектури.

Нагадаємо, що 15 квітня відбудеться аукціон на оренду Житнього ринку. Від майбутнього орендаря вимагатимуть проведення капітального ремонту за власні кошти. При цьому необхідно зберегти призначення об'єкта як ринку. Угода передбачена терміном на 15 років.

Раніше ми писали, що Євген Клопотенко шукає інвесторів , щоб орендувати Житній ринок.

Фото: Олег Білий