У Києві з'явиться коворкінг із івентами, баром та DJ мікшером

У Києві будується коворкінг, у якому будуть проводитися івенти та вечірки.

Про це розповів СЕО компанії Артем Бородатюк.

"Наразі це просто стіни, пил і будівельні матеріали, але згодом тут буде зовсім інша атмосфера — робота, івенти, бар, зустрічі та навіть DJ мікшер для вечірок — все для комфорту і розвитку", – пише Артем Бородатюк.

За планом це має бути невеличка івент-зона на 80 посадкових місць, бар з місткістю 100 гостей та тераса з лаунж-зоною. Загалом — 1313 м². Коворкінг будується в рамках екосистеми Netpeak Group, а його пріоритетними резидентами будуть компанії групи, але тут зможуть розміщувати не тільки вони.

Наразі офіційна дата відкриття невідома, її оголосять пізніше та влаштують щось накшталт будівництво-рarty.

Фото: Артем Бородатюк