У Києві з'явиться коворкінг із івентами, баром та DJ мікшером

34
Валерія Гуржий
share share

У Києві будується коворкінг, у якому будуть проводитися івенти та вечірки.

Про це розповів СЕО компанії Артем Бородатюк.

"Наразі це просто стіни, пил і будівельні матеріали, але згодом тут буде зовсім інша атмосфера — робота, івенти, бар, зустрічі та навіть DJ мікшер для вечірок — все для комфорту і розвитку", – пише Артем Бородатюк.

За планом це має бути невеличка івент-зона на 80 посадкових місць, бар з місткістю 100 гостей та тераса з лаунж-зоною. Загалом — 1313 м². Коворкінг будується в рамках екосистеми Netpeak Group, а його пріоритетними резидентами будуть компанії групи, але тут зможуть розміщувати не тільки вони.

Наразі офіційна дата відкриття невідома, її оголосять пізніше та влаштують щось накшталт будівництво-рarty.

Фото: Артем Бородатюк

Хотіли б працювати у такому коворкінгу?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 28 жовтня 2024
Коворкінги Києва
share share
На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов" На Троєщині відкрили мурал на честь бійця полку "Азов" ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли ВВС Україна оприлюднили довгий список премії “Книга року ВВС 2024”: які видання туди увійшли Дивіться, як виглядатиме книгарня, яку облаштують на місці залізничних кас у Львові Дивіться, як виглядатиме книгарня, яку облаштують на місці залізничних кас у Львові На місці поховання "Да Вінчі" почалися роботи: в ОШБ ініціюють обговорення проєкту пам'ятника Дмитру Коцюбайлу На місці поховання "Да Вінчі" почалися роботи: в ОШБ ініціюють обговорення проєкту пам'ятника Дмитру Коцюбайлу
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.