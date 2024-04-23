Де працювати фрілансерам: 7 атмосферних коворкінгів Києва

Для тих, хто працює віддалено і змінює локацію від кімнати до кухні й назад, коворкінги — справжня знахідка.

Минулої зими ми розповідали про коворкінги Києва, де є генератори , а сьогодні ловіть найатмосферніші місця, де комфортно працювати та заводити корисні знайомства.

Generator

Generator розмістився у будівлі, що є пам’яткою архітектури Києва. Будівлю у стилі конструктивізм збудували у 1932–1934 роках за проєктом архітектора Йосипа Каракіса. У радянські часи тут розміщувався ресторан “Динамо”, а за незалежності – клуб “Динамо Люкс”.

За останні роки фасад та інтер'єр будівлі зазнав значних змін. Втім, власники коворкінгу вирішили повернути історичний вигляд – у приміщенні можна побачити п’ять шарів штукатурки, підлогу і стелю в автентичному вигляді та старі колони. Також всередині розмістили антикварні меблі.

У коворкінгу можна знайти зручне місце для себе, або для команди. Тут також є кімнати для переговорів, зала для конференцій, кабінети для лекцій, локація для відпочинку та проведення різноманітних заходів. Крім того, є власний бар та бістро.

У Generator є стабільний інтернет, а на випадок відключень світла – генератор.

Адреса: вул. М. Грушевського, 3

Ціни:

open space — 200 грн денний абонемент;

fixed desk — 8 тис. грн абонемент на місяць;

meeting room — від 400 до 2 тис. грн за годину, залежно від кількості людей.

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Бізнес-простори Creative States

До мережі наразі входять 6 локацій (одна у Дніпрі), кожна з яких має свою атмосферу та інтер'єр. Наприклад, перший коворкінг мережі під назвою Senator оформлений у стилі Нью-Йорку 30-х років та “Великого Гетсбі”. Він розташований на 14 поверсі бізнес-центру Senator. Тут просторо і світло. У коворкінгу облаштовані зручні робочі місця, є стабільний інтернет, а на випадок відключень – генератор. Також у коворкінгу є душові, паркінг, переговорні, дитяча кімната. А також цей коворкінг привітний до тварин.

На території колишнього заводу “Арсенал” відкрили три черги коворкінгів мережі – Arsenal 1, 2 та 3. В Arsenal 1 та Arsenal 2 пропонують зануритися в атмосферу Нового Орлеану та екранізації в стилі Індіани Джонса і Лари Крофт. Arsenal 3 облаштовано в атмосфері замку з книг Джоан Роулінг.

Як і в попередніх локаціях, тут є все для комфортної роботи: швидкий безперебійний інтернет, приватні офіси, кухні і барні зони, кімнати для сну, душові, переговорні, івент-зони. А у Arsenal 3 працює кінотеатр.

Адреси:

БЦ Senator, 14 поверх, вул. Князів Острозьких 32/2;

БЦ Gulliver, Вежа А, 29 поверх, Площа Спортивна 1-а;

вул. Князів Острозьких, 8, корпус 7 та корпус 12;

вул. Івана Мазепи 1

Ціни:

open space — від 780 грн за день,

fixed desk — від 9 тис. грн на місяць,

персональний офіс до 25 людей — від 11800 грн за місяць.

Ціни варіюються залежно від локацій.

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UNIT.Coworking

Інноваційний парк UNIT.City відкрили у 2017 році на території колишнього Київського мотозаводу. Занедбану промзону перетворили на бізнес-містечко з офісами, коворкінгами та жилими кварталами.

Коворкінг UNIT.City включає опенспейс, індивідуальні та клубні офіси для розміщення команд, конференц-зали, простори для проведення подій, VideoHub. Тут також можна орендувати “будівлю під ключ” – створити офіс з тим дизайном та технічними характеристиками, які підходять саме вам.

У коворкінгу є швидкісний інтернет, кімнати для сну та ігор, кухня, бізнес-лаунж. Резидентам офісів надають доступ до всіх можливостей екосистеми UNIT.City – тут є спортзал, парковка з зарядною станцією для електрокарів, ресторани та зони відпочинку. Також для співробітників організують розвозку – Shuttle bus до найближчих станцій метро.

Адреса: вул. Дорогожицька, 3

Ціни:

open space — 650 грн за один день,

day office — 1 тис. грн за людину,

dedicated desks — 9800 грн за місяць.

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Peremoga

Світлі сучасні коворкінги, де навіть при повній посадці є можливість усамітнитися. Наразі працює одна з локацій Peremoga – на Ярославому Валу, у будівлі колишнього готелю для військових “Червона зірка”.

Цей історичний будинок стояв порожнім понад 20 років. Власники коворкінгу кажуть, що присвятили простір художнім та літературним групам столиці 20 століття, надихались історією будівлі та цілої вулиці.

В інтер'єрі коворкінгу у стилі лофт немає нічого зайвого, проте є все, що необхідно для продуктивної роботи: світлі просторі зали, зручні робочі місця, принт-зона, швидкий інтернет, кухня, зал для подій, переговорки та навіть кімната для медитацій.

Адреса: вул. Ярославів Вал, 15

Ціни:

open space — 600 грн на день,

fixed desk — 11700 грн на місяць,

переговорні кімнати — 800 грн за годину,

власний офіс — 14300 грн на місяць.

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Смартворкінги "Сад"

Особливість цих коворкінгів — це велика кількість рослин, у яких тонуть робочі місця. Мабуть, це найзеленіші коворкінги у Києві. Звідти і їхня назва “Сад”.

В інтер'єрі поєднали елементи лофту, і екостилю, є також трохи футуристичних деталей. Наразі смартворкінг має дві локації — в районі м. Шулявська та м. Кловська, а незабаром планують відкрити ще одну локацію на Подолі.

Коворкінги мають просторі багатофункціональні опенспейси, лаундж-зону, приватні кімнати, затишні офіси для команди однодумців, простори для презентацій, конференц-зали. До речі, приєднавшись до спільноти смартворкінгів “Сад” резиденти отримують доступ до юридичних, нотаріальних та бухгалтерських послуг, мають допомогу в реєстрації бізнесу і торгової марки та інші можливості.

Адреси:

вул. Марії Капніст, 2

Carnegie Tower, Кловський узвіз, 7

вул. Воздвиженська 52-54 (у процесі відкриття)

Ціни:

open space — 300 грн за 1 день до 6 годин,

fixed desk — від 5 тис. грн за місяць,

smart office на 4 людини — 20 тис. грн за місяць.

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Коворкінг Kooperativ

Мабуть, це один з найпросторіших коворкінгів у Києві – з великими вікнами та терасою на даху.

Простір організовано так, що ви можете працювати хоч за столом, хоч біля вікна на зручному стільці, хоч розміститись на зручних сходах амфітеатру. В амфітеатрі Kooperativ можна проводити зустрічі, а на терасі регулярно влаштовують вечірки.

Власники коворкінгу кажуть, що надихалися функціональними місцинами Берліну, створюючи середовище на основі принципів Bauhaus. А це лаконічність, чистота та простота форм, мінімум декору, максимум простору, багато світла та скла.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 23А

Ціни:

open space — 970 грн за день,

fixed desk — 11600 грн за місяць,

конференц-зала — 3 тис. грн до 25 людей,

дах для подій — 130 тис. грн до 800 людей.

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Клуб офісного простору Tceh

Це мережа коворкінгів, яка включає 4 локації. Вони різні, але об'єднані однією темою: це сучасні простори з максимально зручними робочими місцями. Кожна деталь інтер'єрів підібрана так, щоб не відволікати, але водночас бути джерелом натхнення. А якщо є бажання попрацювати на свіжому повітрі, можна піти у Tceh Podol, де є власна відкрита тераса.

Зі зручностей тут є все, що потрібно для продуктивної роботи: генератори, 2 лінії підключення до інтернету, сучасні комфортні меблі, обладнані переговорні кімнати, душові, спортивні куточки, гардеробна, бомбосховище.

Адреси:

м. Лук'янівська, вул. М. Пимоненка, 13

м. Контрактова, вул. Кирилівська, 15/1А

м. Контрактова, Ярославський провулок, 1/3

м. Золоті ворота, вул. Ярославів Вал, 18

Ціни:

open space — 3500 грн за 40 годин,

fixed desk — 9700 грн за місяць,

окремий офіс — від 54 тис. грн для команди від 4 до 50 людей.

Враховуйте, що ціни можуть змінюватися, залежно від локації, тому краще одразу консультуватися з менеджерами.

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Фото: Generator, Creative States, UNIT.Coworking, Peremoga, Сад, Kooperativ, Tceh.