“Нова пошта” запустила кур’єрську доставку в Нідерландах.

Це шістнадцята європейська країна, де доступне адресне доставлення від “НП”.

Тепер клієнти можуть замовляти доставку з України на будь-яку адресу в Нідерландах, а також скористатися кур’єром для відправки посилок по всій країні і між європейськими країнами.

Термін доставки з України до Нідерландів становить від 4 днів, тоді як в межах Нідерландів і до інших європейських країн — від 1 дня. Посилки можна відправляти по всій території Нідерландів та між країнами Європи.

Вартість адресного відправлення документів до 1 кг з України в Нідерланди складає 1000 грн. Для більших посилок встановлено наступні тарифи:

до 2 кг — 1050 грн;

до 10 кг — 1600 грн;

до 30 кг — 2600 грн.

Для відправлень понад 30 кг вартість збільшується на 100 грн за кожен додатковий кг та на 250 грн за кожні 100 кг.

Вказаний тариф не враховує можливі митні платежі. Тариф розраховується на одне місце з доставкою до адреси отримувача, повідомляють у “Новій пошті”. Водночас міжнародні відправлення з оголошеною вартістю до 45 євро не обкладаються митними зборами.

Фото: “НП”/Цензор.НЕТ