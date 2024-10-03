“Нова пошта” представила поштомат, який працює без світла, роздає Wi-Fi і заряджає телефони.

Про це пише dev.ua.

Він оснащений сонячною панеллю потужністю 200 Вт та акумуляторною батареєю на 1,9 КВт/г, яка забезпечує роботу пристрою до 16 годин після 8 годин зарядки.

Також поштомат обладнали Wi-Fi з можливістю підключення до мереж через дротовий зв'язок або роутер із двома SIM-картами різних операторів. Крім того, він має 12 зарядок для гаджетів – шість дротових і кілька бездротових з кожного боку.

Наразі “Поштомат Незламності” перебуває на тестовій стадії та коштує близько 120 000 грн, що в півтора раза більше за звичайний поштомат. Компанія ще визначає, в якій кількості та де будуть встановлені такі поштомати.

Фото: dev.ua