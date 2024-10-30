Куди піти у Києві 1-3 листопада: Подільський Шук, вініл-сет і стендап при свічках
Протягом 1-3 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких Подільський Шук, стендап при свічках у ТРЦ Ocean Plaza, спецпоказ фільму "БожеВільні", вечірки у Хвильовому, Куренях та Closer і вініл-сет від Павла Гоца.
Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.
П'ятниця
Спідфрендінг та гарячі рамени у "Зоні Комфорту"
Тут з 14:00 готуватимуть гарячі рамени, а з 17:00 відбудеться спідрендінг - це переосмислення формату спіддейтінгу, де ви зможете поспілкуватися та відкрити для себе нових людей. Вас чекатимуть цікаві запитання, які можуть допомогти розмові . Головне тут — не обмежувати себе, тут підтримають діалоги про ваших котиків, колишніх чи улюблену пісню з Тіктоку.
Ціна: Вільний донат. Реєстрація
Де: "Зона комфорту", вул. Хрещатик, 32Б
Коли: 1 листопада з 14:00
Субота
Подільський Шук та Нуарний шабаш у КультМотиві
"Нуарний шабаш" — вечір, на якому всі можуть показати свою потаємну сутність. На вас чекатимуть виступи виконавців, а також інтерактив і безліч цікавих локацій. А ще на локації буде маркет, таролог та тату-майстер. Цього дня діє дрескод: чорно-білий з червоними акцентами
Подільський Шук – велика барахолка із вінтажкм, старовиною, одягом, прикрасами, талановитими українськими крафтарями та смаколиками.. Також на події ді-джеї гратимуть з вінілу, а продавці донатитимуть з ваших покупок.
Ціна: Подільський Шук – вільний донат. Нуарний шабаш – від 371 грн. Квитки
Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31
Коли: Нуарний шабаш 2 листопада з 17:00, Подільський Шук 3 листопада з 13:00
Павло Гоц з гурту Nazva з вінілом у Багряному
Павло Гоц буде крутити свій вініл. Тут ви зможете почути багато українських треків від 60-х до сучасних.
Ціна: вхід вільний
Де: "Багряний", Андріївський узвіз, 36
Коли: 2 листопада о 18:00
Вечірка у Хвильовому із діджейсетами, виступами гуртів та майстер-класами
Програма:
- 16.00 майстер-клас із шотландського танцю контраданс
- 16:50 Дует Clover i Diana
- 18:00 Інді-рок гурт Poroka
- 19:30 Гурт Mnishek
- 20:30 Диджей-сет від Morekhvyli
- 21:30 Диджей-сет від Data Molfar
Також на нижньому барчику на вас чекатиме майстер-клас із готичної каліграфії та плетіння ловців сну з 16:00 по 18:00, а після 18:00 майстер-клас із виготовлення свічок і мандал, а також розклад на таро.
Ціна: від 200 грн. Квитки
Де: "Хвильовий", вул. Верхній Вал, 18
Коли: 2 листопада 16:00
Cam Era, Kroft та Alex P у Куренях
У лайнапі на вас чекає берлінсько-британський діджей Cam Era, українська електронна артистка Kroft, на вулиці вас чекатиме паралельний музичний спот біля фуд-корту, де Alex P гратиме на свіжому повітрі.
Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: "Курені", Паркова дорога, 4
Коли: 2 листопада 18:00
Василь Байдак, Світлана Немонежина та Джейхун Сафаров на стендапі при свічках
На сцені виступатимуть:
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Василь Байдак – стендап комік, волонтер, автор креативних зборів для допомоги Силам Оборони.
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Джейхун Сафаров – дуже продуктивний український комік азербайджанського походження.
- Світлана Немонежина – комікеса, авторка формату "Собачий стендап", учасниця тб-шоу "Ліга Сміху".
Ціна: вхід вільний
Де: ТРЦ Ocean Plaza, вул. Антоновича, 176
Коли: 2 листопада 17:00
Неділя
Vertuha у Closer
Лайнап: Vartan — діджей, який вийде на main сцену в b2b з Alinikus, а Katia Stieber поділить пульт із Seba Korecky. Дрескод: стильний гелоуін або класичний Vertuha.
Ціна: від 500 грн. Квитки
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 3 листопада о 17:00
Спецпоказ фільму "БожеВільні"
На спецпоказі фільму "БожеВільні" режисера Дениса Тарасова відбудеться також обговорення із творчою групою. Історична драма "БожеВільні" — перший художній фільм про радянську каральну психіатрію і повнометражний дебют режисера Дениса Тарасова. Для максимальної достовірності творців фільму консультував лікар-психіатр, колишній політв’язень і дисидент Семен Глузман.
Ціна: від 150 грн. Квитки
Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2
Коли: 3 листопада о 16:00
Фото: Подільський Шук, Morekhvyli, seba_korecky, Kroft, Василь Байдак