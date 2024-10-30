Куди піти у Києві 1-3 листопада: Подільський Шук, вініл-сет і стендап при свічках

Протягом 1-3 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких Подільський Шук, стендап при свічках у ТРЦ Ocean Plaza, спецпоказ фільму "БожеВільні", вечірки у Хвильовому, Куренях та Closer і вініл-сет від Павла Гоца.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Тут з 14:00 готуватимуть гарячі рамени, а з 17:00 відбудеться спідрендінг - це переосмислення формату спіддейтінгу, де ви зможете поспілкуватися та відкрити для себе нових людей. Вас чекатимуть цікаві запитання, які можуть допомогти розмові . Головне тут — не обмежувати себе, тут підтримають діалоги про ваших котиків, колишніх чи улюблену пісню з Тіктоку.

Ціна: Вільний донат. Реєстрація

Де: "Зона комфорту", вул. Хрещатик, 32Б

Коли: 1 листопада з 14:00

Субота

"Нуарний шабаш" — вечір, на якому всі можуть показати свою потаємну сутність. На вас чекатимуть виступи виконавців, а також інтерактив і безліч цікавих локацій. А ще на локації буде маркет, таролог та тату-майстер. Цього дня діє дрескод: чорно-білий з червоними акцентами

Подільський Шук – велика барахолка із вінтажкм, старовиною, одягом, прикрасами, талановитими українськими крафтарями та смаколиками.. Також на події ді-джеї гратимуть з вінілу, а продавці донатитимуть з ваших покупок.

Ціна: Подільський Шук – вільний донат. Нуарний шабаш – від 371 грн. Квитки

Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31

Коли: Нуарний шабаш 2 листопада з 17:00, Подільський Шук 3 листопада з 13:00

Павло Гоц буде крутити свій вініл. Тут ви зможете почути багато українських треків від 60-х до сучасних.

Ціна: вхід вільний

Де: "Багряний", Андріївський узвіз, 36

Коли: 2 листопада о 18:00

Програма:

16.00 майстер-клас із шотландського танцю контраданс

16:50 Дует Clover i Diana

18:00 Інді-рок гурт Poroka

19:30 Гурт Mnishek

20:30 Диджей-сет від Morekhvyli

21:30 Диджей-сет від Data Molfar

Також на нижньому барчику на вас чекатиме майстер-клас із готичної каліграфії та плетіння ловців сну з 16:00 по 18:00, а після 18:00 майстер-клас із виготовлення свічок і мандал, а також розклад на таро.

Ціна: від 200 грн. Квитки

Де: "Хвильовий", вул. Верхній Вал, 18

Коли: 2 листопада 16:00

У лайнапі на вас чекає берлінсько-британський діджей Cam Era, українська електронна артистка Kroft, на вулиці вас чекатиме паралельний музичний спот біля фуд-корту, де Alex P гратиме на свіжому повітрі.

Ціна: від 300 грн. Квитки

Де: "Курені", Паркова дорога, 4

Коли: 2 листопада 18:00

На сцені виступатимуть:

Василь Байдак – стендап комік, волонтер, автор креативних зборів для допомоги Силам Оборони.

Джейхун Сафаров – дуже продуктивний український комік азербайджанського походження.

Світлана Немонежина – комікеса, авторка формату "Собачий стендап", учасниця тб-шоу "Ліга Сміху".

Ціна: вхід вільний

Де: ТРЦ Ocean Plaza, вул. Антоновича, 176

Коли: 2 листопада 17:00

Неділя

Лайнап: Vartan — діджей, який вийде на main сцену в b2b з Alinikus, а Katia Stieber поділить пульт із Seba Korecky. Дрескод: стильний гелоуін або класичний Vertuha.

Ціна: від 500 грн. Квитки

Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31

Коли: 3 листопада о 17:00

На спецпоказі фільму "БожеВільні" режисера Дениса Тарасова відбудеться також обговорення із творчою групою. Історична драма "БожеВільні" — перший художній фільм про радянську каральну психіатрію і повнометражний дебют режисера Дениса Тарасова. Для максимальної достовірності творців фільму консультував лікар-психіатр, колишній політв’язень і дисидент Семен Глузман.

Ціна: від 150 грн. Квитки

Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: 3 листопада о 16:00

Фото: Подільський Шук, Morekhvyli, seba_korecky, Kroft, Василь Байдак