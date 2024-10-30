Куди піти у Києві 1-3 листопада: Подільський Шук, вініл-сет і стендап при свічках

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Валерія Гуржий
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Протягом 1-3 листопада відбудуться різноманітні події, серед яких Подільський Шук, стендап при свічках у ТРЦ Ocean Plaza, спецпоказ фільму "БожеВільні", вечірки у Хвильовому, Куренях та Closer і вініл-сет від Павла Гоца.

Зібрали 9 подій цих вихідних, які варто відвідати.

П'ятниця

Спідфрендінг та гарячі рамени у "Зоні Комфорту"

Тут з 14:00 готуватимуть гарячі рамени, а з 17:00 відбудеться спідрендінг - це переосмислення формату спіддейтінгу, де ви зможете поспілкуватися та відкрити для себе нових людей. Вас чекатимуть цікаві запитання, які можуть допомогти розмові . Головне тут — не обмежувати себе, тут підтримають діалоги про ваших котиків, колишніх чи улюблену пісню з Тіктоку.

Ціна: Вільний донат. Реєстрація
Де: "Зона комфорту", вул. Хрещатик, 32Б
Коли: 1 листопада з 14:00

Субота

Подільський Шук та Нуарний шабаш у КультМотиві

"Нуарний шабаш" — вечір, на якому всі можуть показати свою потаємну сутність. На вас чекатимуть виступи виконавців, а також інтерактив і безліч цікавих локацій. А ще на локації буде маркет, таролог та тату-майстер. Цього дня діє дрескод: чорно-білий з червоними акцентами

Подільський Шук – велика барахолка із вінтажкм, старовиною, одягом, прикрасами, талановитими українськими крафтарями та смаколиками.. Також на події ді-джеї гратимуть з вінілу, а продавці донатитимуть з ваших покупок.

Ціна: Подільський Шук – вільний донат. Нуарний шабаш – від 371 грн. Квитки
Де: КультМотив, вул. Спаська 36/31
Коли: Нуарний шабаш 2 листопада з 17:00, Подільський Шук 3 листопада з 13:00

Павло Гоц з гурту Nazva з вінілом у Багряному

Павло Гоц буде крутити свій вініл. Тут ви зможете почути багато українських треків від 60-х до сучасних.

Ціна: вхід вільний
Де: "Багряний", Андріївський узвіз, 36
Коли: 2 листопада о 18:00

Вечірка у Хвильовому із діджейсетами, виступами гуртів та майстер-класами

Програма:

  • 16.00 майстер-клас із шотландського танцю контраданс
  • 16:50 Дует Clover i Diana
  • 18:00 Інді-рок гурт Poroka
  • 19:30 Гурт Mnishek
  • 20:30 Диджей-сет від Morekhvyli
  • 21:30 Диджей-сет від Data Molfar

Також на нижньому барчику на вас чекатиме майстер-клас із готичної каліграфії та плетіння ловців сну з 16:00 по 18:00, а після 18:00 майстер-клас із виготовлення свічок і мандал, а також розклад на таро.

Ціна: від 200 грн. Квитки
Де: "Хвильовий", вул. Верхній Вал, 18
Коли: 2 листопада 16:00

Cam Era, Kroft та Alex P у Куренях

У лайнапі на вас чекає берлінсько-британський діджей Cam Era, українська електронна артистка Kroft, на вулиці вас чекатиме паралельний музичний спот біля фуд-корту, де Alex P гратиме на свіжому повітрі.

Ціна: від 300 грн. Квитки
Де: "Курені", Паркова дорога, 4
Коли: 2 листопада 18:00

Василь Байдак, Світлана Немонежина та Джейхун Сафаров на стендапі при свічках

На сцені виступатимуть:

  • Василь Байдак – стендап комік, волонтер, автор креативних зборів для допомоги Силам Оборони.

  • Джейхун Сафаров – дуже продуктивний український комік азербайджанського походження.

  • Світлана Немонежина – комікеса, авторка формату "Собачий стендап", учасниця тб-шоу "Ліга Сміху".

Ціна: вхід вільний
Де: ТРЦ Ocean Plaza, вул. Антоновича, 176
Коли: 2 листопада 17:00

Неділя

Vertuha у Closer

Лайнап: Vartan — діджей, який вийде на main сцену в b2b з Alinikus, а Katia Stieber поділить пульт із Seba Korecky. Дрескод: стильний гелоуін або класичний Vertuha.

Ціна: від 500 грн. Квитки
Де: Closer, вул. Нижньоюрківська, 31
Коли: 3 листопада о 17:00

Спецпоказ фільму "БожеВільні"

На спецпоказі фільму "БожеВільні" режисера Дениса Тарасова відбудеться також обговорення із творчою групою. Історична драма "БожеВільні" — перший художній фільм про радянську каральну психіатрію і повнометражний дебют режисера Дениса Тарасова. Для максимальної достовірності творців фільму консультував лікар-психіатр, колишній політв’язень і дисидент Семен Глузман.

Ціна: від 150 грн. Квитки
Де: Український Дім, вул. Хрещатик, 2
Коли: 3 листопада о 16:00

Фото: Подільський Шук, Morekhvyli, seba_korecky, Kroft, Василь Байдак

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Опубліковано: 30 жовтня 2024
Афіша Київ
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