Найочікуваніші українські фільми 2024 року

У 2024 році маємо надію побачити доволі багате різноманіття українських фільмів. Частина з них була знята ще до повномашстабного вторгнення, частина створювалась вже під час.

Ми зібрали найочікуваніші українські фільми, які плануються до виходу в прокат у 2024 році. Детальніше – в добірці БЖ.

Ля Палісіада

Дата виходу: 11 січня

Режисер: Філіп Сотниченко

У ролях: Андрій Журба, Навруз Пашаєв, Олександр Пархоменко, Валерія Олейнікова, Олена Мамчур, Олександр Малєєв, Степан Барабаш, Сергій Лузановський, Олександр Мавріц

Пострадянський неонуар, як визначає жанр фільму його автор, знімався на касети для створення непідробної картинки потрібного часу. Мова йде про 1996 рік. Дія стрічки відбувається за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, який передбачав скасування смертної кари. За сюжетом, судовий психіатр і детектив міліції розслідують вбивство колеги.

Як там Катя?

Дата виходу: 25 січня

Режисерка: Крістіна Тинькевич

В ролях: Анастасія Карпенко, Ірина Веренич-Островська, Віктор Жданов, Олена Хохлаткіна

Соціальна драма “Як там Катя?” розповідає про лікарку швидкої допомоги Анну, яка шукає справедливості в цьому недосконалому світі. Її донька потрапляє в автокатастрофу і тепер на героїню чекає довгий шлях крізь корумповану судову систему.

Інший Франко

Дата виходу: 8 лютого

Режисер: Ігор Висневський

У ролях: В'ячеслав Довженко, Ахтем Сеітаблаєв, Надія Левченко, Ірина Кудашова

Дія стрічки про сина Івана Франка розгортаються у червні 1941 року в родинному маєтку у Львові. До них приїздить старий друг Петра Франка, Андрій Грищук, з яким вони разом стояли біля витоків організації “Пласт”. Вони зустрічаються під час Другої світової війни, на тлі якої розгортається історія дружби, суперництва і кохання Петра Франка.

Уроки толерантності

Дата виходу: 14 лютого

Режисер: Аркадій Непиталюк

В ролях: Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Акмал Гурєзов, Борис Георгієвський, Ніна Набока

Заснований на п’єсі Ігоря Білиця "Гей-парад" фільм “Уроки толерантності” знайомить глядачів із пересічною українською родиною. Вони зголосились взяти участь в державній програмі євроінтеграції, яка передбачає поселення в родину представника ЛГБТК+- спільноти. Родина погоджується заради грошей і це стає справжнім іспитом на толерантність та упередження.

Редакція

Дата виходу: 2024 рік

Режисер: Роман Бондарчук

В ролях: Римма Зюбіна, Дмитро Багненко

Головний герой фільму – молодий співробітник природничого музею Юра, який вирушає в експедицію на пошуки рідкісного ховраха. Раптово він стає свідком підпалу лісу і встигає зафіксувати зловмисників на камеру. Юра приносить фото в редакцію місцевої газети, де залишається працювати і вести власне розслідування справи.

Смак свободи

Дата виходу: 7 березня

Режисер: Олександр Березань

У ролях: Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко, Вадим Куценок, Діана Кузьмінова, Світлана Золотько, Павло Лі

Головна героїня комедійного фентезі – кухарка Варя. Вона захоплюється високою кухнею, втім це не надто цікавить її роботодавця, тож дівчину звільняються. В пошуках реалізації дівчина знаходить книгу забутої легенди української кухні Ольги Франко "Перша українська загальнопрактична кухня« і це назавжди змінює її життя.

Лишайся онлайн

Дата виходу: 28 березня

Режисерка: Єва Стрельникова

В ролях: Єлизавета Зайцева, Олександр Рудинський, Гордій Дзюбинський, Роман Лях, Олеся Жураківська

Ховаючись від ракетних обстрілів, волонтерка Катя намагається відшукати власника ноутбуку, який випадково до неї потрапив. Але чоловік зник. Тож героїня, ризикуючи власним життям, намагається врятувати інших українців.

Ти мене любиш?

Дата виходу: квітень 2024

Режисерка: Тоня Ноябрьова

В ролях: Карина Химчук, Максим Михайличенко, Наталья Лазебнікова, Олександр Жила

Драма “Ти мене любиш?” — це історія дорослішання дівчини напередодні падіння СРСР. Одночасно з цим 17-річна Кіра переживає розлучення батьків і своє перше кохання.

Назавжди-Назавжди

Дата виходу: 2024 рік

Режисерка: Анна Бурячкова

В ролях: Аліна Чебан, Захар Шадрін, Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Дар’я Жихарська

Сюжет фільму переносить глядачів до Києва кінця 90-х років, де розгортається підліткова драма. Тоня переходить до школи в спальному районі, тікаючи від колишнього хлопця-аб’юзера. Дівчина потрапляє в нову компанію, яка регулярно шукає пригод на вулицях постсоціалістичного Києва.

Сірі бджоли

Дата виходу: 2024 рік

Режисер: Дмитро Мойсеєв

В ролях: Віктор Жданов, Володимир Ямненко

“Сірі бджоли” — це екранізація однойменного роману Андрія Куркова, яка розповідає про двох “ворогів дитинства”, які лишились жити в невеличкому селі без електроенергії у “сірій зоні”. Вони намагаються так-сяк влаштувати собі тут життя, але все руйнує поява російського снайпера.

Степне

Дата виходу: 2024 рік

Режисерка: Марина Врода

В ролях: Олександр Максяков, Ніна Антонова, Олег Примогенов, Радмила Щоголєва

Один з найочікуваніших фільмів 2024 року – драма “Степне” від режисерки Марини Вроди, яка у 2011 році виграла “Золоту пальмову гілку” Каннського кінофестивалю за свій короткий метр “Крос”. Тепер авторка представить глядачам свою повнометражку роботу про вимирання села та спогадів старшого покоління, яке збирається на похоронах односельчанки.

Подвійний іммельман

Дата виходу: 2024 рік

Режисерка: Віра Яковенко

В ролях: Лариса Руснак, Олег Щербина, Ніна Набока, Володимир Ямненко

Чорно-біла стрічка, знята за сценарієм Ірен Роздобудько, розповідає історію початку російсько-української війни у 2014 році. Після того, як проросійські бойовики збивають український транспортний літак з гуманітарною допомогою, кілька членів екіпажу, що вижили, намагаються вибратися з “ДНР”. Тим часом мати командира їде на окуповані території, аби визволити сина з полону.

Ти — Космос

Дата виходу: 2024 рік

Режисер: Павло Остріков

В ролях: Володимир Кравчук

“Ти – Космос” – це повнометражний дебют режисера Павла Острікова і певно перший український Sci-Fi фільм. За сюжетом, космічний далекобійник Андрій залишився єдиною людиною в світі після вибуху Землі. Раптово на зв’язок виходить Катрін. Здивований Андрій мчить крізь весь космос, аби побачитись з жінкою.

Конотопська відьма

Дата виходу: 2024 рік

Режисер: Ярослав Войцешек

У ролях: Тетяна Малкова, Тарас Цимбалюк, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран, Павло Вишняков, Ярослав Шахторін

На створення фільму жахів творців надихнув образ відьми з давньоукраїнських легенд та реальна історія конотопчанки, що трапилась на початку повномасштабного вторгнення, коли жінка безстрашно кляла російського солдата на танку. За сюжетом прадавня відьма з Конотопу закохалась у звичайного хлпця й зреклась своїх сил. Але після того, як її коханого жорстоко вбивають росіяни, вона обрушує криваву помсту на злочинців.

БожеВільні

Дата виходу: 2024 рік

Режисер: Денис Тарасов

У ролях: Костянтин Темляк, Ірма Вітовська, Сергій Калантай, Остап Ступка, Віталій Салій, Наталія Бабенко, Андрій Мостренко, Павло Костіцин, Віктор Жданов

Дебютний трилер Дениса Тарасова розповідає про каральну психіатрію в СРСР. Головний герой – Андрій, який потрапляє у психічну лікарню у 1970-х роках. Причина – захоплення забороненою західною рок-музикою. У героя є два шляхи: або співпрацювати з КДБ, або розповісти світу правду про психологічні й фізичні тортури.

Демони

Дата виходу: 2024 рік

Режисерка: Наталка Вородбит

В ролях: Руслана Писанка, Тетяна Степанова, Руслан Гармаш, Микола Пономаренко

За сюжетом містичної драми безхатько Славік із Росії потрапляє до полтавського села Сорочинці, де знайомиться з Ніною і залишається в неї зимувати. Втім дуже скоро чоловік розуміє, що в цій гоголівській місцині відбувається моторошні містичні речі, та й сама господиня теж щось приховує. Ця стрічка стала останньою роллю Руслани Писанки.

Я і Фелікс

Дата виходу: 2024

Режисерка: Ірина Цілик

В ролях: Юрій Іздрик, Андрій Чередник, Владислав Балюк, Анастасія Карпенко

Заснований на романі письменника і військового Артема Чеха “Хто ти такий?”, фільм розповідає історію дорослішання Тимофія, який росте у провінційному українському місті в 1990-ті роки. Найбільша розрада в житті хлопця – бойфренд бабусі, Фелікс. Він колишній контррозвідник, ветеран війни в Афганістані, має ПТСР, а ще страждає на алкоголізм.

Киснева станція

Дата виходу: 2024 рік

Режисер: Іван Тимченко

В ролях: Борис Орлов, Христина Дейлик, Віктор Полторацький, Вячеслав Жила, Сергій Петько, Василь Кухарський

Байопік “Киснева станція” розкриває біографію відомого активіста, дисидента та голови Меджлісу кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Він почав своб діяльність у 60-х роках минулого століття, за що неодноразово потрапляв під арешт і зазнавав переслідувань влади. У 1980-х роках Джемілєва відправили у заслання в Якутію працювати на кисневій станції.

Відблиск

Дата виходу: 2024 рік

Режисер: Валентин Васянович

В ролях: Роман Луцький, Ніка Мислицька, Андрій Римарук, Ігор Шульга, Олександр Данилюк, Станіслав Асєєв

Драматичний фільм Валентина Васяновича, як і його попередня робота “Атлантида”, зображує жахи війни, з якими стикаються українці. Головний герой “Відблиску” – хірург Сергій, який вирушає добровольцем на фронт, але потрапляє в полон. Після звільнення він повертається в колишнє цивільне життя та пробує віднайти сенс життя його, доки його переслідують пережиті кошмари.