Оголосили номінантів “Греммі” — серед них є український продюсер
Музична премія “Греммі” оголосила номінантів 2025 року.
Про це пише Pitchfork.
Співачка Бейонсе цьогоріч лідирує, адже має 11 номінацій. За нею, одразу по 7 номінацій, мають Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. А Тейлор Свіфт, Сабріна Карпентер і Чаппелл Рон мають по шість номінацій.
Крім цього, на “Греммі” також номінований продюсер українського походження Іен Фітчук, який працював над останнім альбомом Бейонсе, та іншими записами. Його ім’я зазначене в номінації “Продюсер року”.
Церемонія нагородження “Греммі” відбудеться 2 лютого 2025 року.
Альбом року
- André 3000, New Blue Sun
- Бейонсе, Cowboy Carter
- Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft
- Чаппелл Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess
- Charli XCX, Brat
- Джейкоб Кольєр, Djesse Vol. 4
- Сабріна Карпентер, Short n’ Sweet
- Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department
Запис року
- The Beatles, Now and Then
- Бейонсе, Texas Hold ’Em
- Біллі Айліш, Birds of a Feather
- Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!
- Charli XCX, 360
- Кендрік Ламар, Not Like Us
- Сабріна Карпентер, Espresso
- Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight
Пісня року
- Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)
- Біллі Айліш, Birds of a Feather
- Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile
- Тейлор Свіфт, Fortnight [ft. Post Malone]
- Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!
- Кендрік Ламар, Not Like Us
- Сабріна Карпентер, Please Please Please
- Бейонсе, Texas Hold ‘Em
Найкращий новий артист/артистка
- Бенсон Бун
- Сабріна Карпентер
- Doechii
- Khruangbin
- RAYE
- Чаппелл Роан
- Shaboozey
- Тедді Свімз
Найкраще музичне відео
- A$AP Rocky, Tailor Swifʼ
- Charli XCX, 360
- Емінем, Houdini
- Кендрік Ламар, Not Like Us
- Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight
Найкращий вокальний поп альбом
- Аріана Ґранде, Eternal Sunshine
- Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft
- Чаппел Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess
- Сабріна Карапентер, Short n’ Sweet
- Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department
Продюсер року
- Аліссія
- Daniel Nigro
- Dernst “D’Mile” Emile II
- Іен Фітчук
- Мустард
Фото: Recording Academy / GRAMMYs
Опубліковано: 09 листопада 2024