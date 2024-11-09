Оголосили номінантів “Греммі” — серед них є український продюсер

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Наталія Габрух
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Музична премія “Греммі” оголосила номінантів 2025 року.

Про це пише Pitchfork.

Співачка Бейонсе цьогоріч лідирує, адже має 11 номінацій. За нею, одразу по 7 номінацій, мають Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. А Тейлор Свіфт, Сабріна Карпентер і Чаппелл Рон мають по шість номінацій.

Крім цього, на “Греммі” також номінований продюсер українського походження Іен Фітчук, який працював над останнім альбомом Бейонсе, та іншими записами. Його ім’я зазначене в номінації “Продюсер року”.

Церемонія нагородження “Греммі” відбудеться 2 лютого 2025 року.

Альбом року

  • André 3000, New Blue Sun
  • Бейонсе, Cowboy Carter
  • Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft
  • Чаппелл Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess
  • Charli XCX, Brat
  • Джейкоб Кольєр, Djesse Vol. 4
  • Сабріна Карпентер, Short n’ Sweet
  • Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department

Запис року

  • The Beatles, Now and Then
  • Бейонсе, Texas Hold ’Em
  • Біллі Айліш, Birds of a Feather
  • Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!
  • Charli XCX, 360
  • Кендрік Ламар, Not Like Us
  • Сабріна Карпентер, Espresso
  • Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight

Пісня року

  • Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)
  • Біллі Айліш, Birds of a Feather
  • Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile
  • Тейлор Свіфт, Fortnight [ft. Post Malone]
  • Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!
  • Кендрік Ламар, Not Like Us
  • Сабріна Карпентер, Please Please Please
  • Бейонсе, Texas Hold ‘Em

Найкращий новий артист/артистка

  • Бенсон Бун
  • Сабріна Карпентер
  • Doechii
  • Khruangbin
  • RAYE
  • Чаппелл Роан
  • Shaboozey
  • Тедді Свімз

Найкраще музичне відео

  • A$AP Rocky, Tailor Swifʼ
  • Charli XCX, 360
  • Емінем, Houdini
  • Кендрік Ламар, Not Like Us
  • Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight

Найкращий вокальний поп альбом

  • Аріана Ґранде, Eternal Sunshine
  • Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft
  • Чаппел Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess
  • Сабріна Карапентер, Short n’ Sweet
  • Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department

Продюсер року

  • Аліссія
  • Daniel Nigro
  • Dernst “D’Mile” Emile II
  • Іен Фітчук
  • Мустард

Фото: Recording Academy / GRAMMYs

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Опубліковано: 09 листопада 2024
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