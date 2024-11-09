Оголосили номінантів “Греммі” — серед них є український продюсер

Музична премія “Греммі” оголосила номінантів 2025 року.

Про це пише Pitchfork.

Співачка Бейонсе цьогоріч лідирує, адже має 11 номінацій. За нею, одразу по 7 номінацій, мають Біллі Айліш, Post Malone, Кендрік Ламар та Charli XCX. А Тейлор Свіфт, Сабріна Карпентер і Чаппелл Рон мають по шість номінацій.

Крім цього, на “Греммі” також номінований продюсер українського походження Іен Фітчук, який працював над останнім альбомом Бейонсе, та іншими записами. Його ім’я зазначене в номінації “Продюсер року”.

Церемонія нагородження “Греммі” відбудеться 2 лютого 2025 року.

Альбом року

André 3000, New Blue Sun

Бейонсе, Cowboy Carter

Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft

Чаппелл Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX, Brat

Джейкоб Кольєр, Djesse Vol. 4

Сабріна Карпентер, Short n’ Sweet

Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department

Запис року

The Beatles, Now and Then

Бейонсе, Texas Hold ’Em

Біллі Айліш, Birds of a Feather

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

Charli XCX, 360

Кендрік Ламар, Not Like Us

Сабріна Карпентер, Espresso

Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight

Пісня року

Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

Біллі Айліш, Birds of a Feather

Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile

Тейлор Свіфт, Fortnight [ft. Post Malone]

Чаппелл Роан, Good Luck, Babe!

Кендрік Ламар, Not Like Us

Сабріна Карпентер, Please Please Please

Бейонсе, Texas Hold ‘Em

Найкращий новий артист/артистка

Бенсон Бун

Сабріна Карпентер

Doechii

Khruangbin

RAYE

Чаппелл Роан

Shaboozey

Тедді Свімз

Найкраще музичне відео

A$AP Rocky, Tailor Swifʼ

Charli XCX, 360

Емінем, Houdini

Кендрік Ламар, Not Like Us

Тейлор Свіфт та Post Malone, Fortnight

Найкращий вокальний поп альбом

Аріана Ґранде, Eternal Sunshine

Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft

Чаппел Роан, The Rise and Fall of a Midwest Princess

Сабріна Карапентер, Short n’ Sweet

Тейлор Свіфт, The Tortured Poets Department

Продюсер року

Аліссія

Daniel Nigro

Dernst “D’Mile” Emile II

Іен Фітчук

Мустард

Фото: Recording Academy / GRAMMYs