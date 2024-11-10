На Рівненщині при госпіталі ветеранів відкрили модульне містечко: фото

Біля Рівненського обласного госпіталю ветеранів “Нова Пошта” разом із Рівненською ОВА та обласною радою відкрила модульне містечко для реабілітації військових та цивільних.

Про це повідомили в ОДА.

Вартість будівництва склала 25 млн грн. На ці кошти було побудовано 10 сучасних модульних будинків при Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Кожен із 10 будинків розрахований на проживання двох людей.

Будинки обладнані:

автономною системою опалення;

кухнею з холодильником;

вітальнею з телевізором та меблями;

окремими спальнями;

санвузлом.

Враховуючи потреби людей з інвалідністю, будинки облаштовані широкими дверними прорізами, пандусами, поручнями та системами безпеки з візуальними й вібраційними сигналами для людей з порушеннями слуху та зору.

Обласна влада займалася розробкою проєктно-кошторисної документації, створенням фундаменту, підведенням інженерних мереж та благоустроєм території. Компанія “Нова пошта” закупила будинки.

Фото: ОДА