"Підпільний стендап" проведе благодійний виступ у міській електричці: на що збирають гроші

16 листопада о 13:30 в електропоїзді сполученням "Святошин – Дарниця – Святошин" відбудеться благодійний виступ "Підпільного стендапу".

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Цього дня виступатимуть: Василь Байдак, Катерина Федоркова, Свят Загайкевич та Олександр Жипецький. Мета заходу – зібрати кошти на кейсеваки та засоби РЕБу для бойових бригад.

Всього доступно 50 місць для глядачів, квитки можна купити за посиланням. Вартість квитка – 1000 грн. Також триває розіграш 5 квитків за донат на збір, де 100 грн дорівнює 1 шансу отримати квиток.