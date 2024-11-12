"Підпільний стендап" проведе благодійний виступ у міській електричці: на що збирають гроші
16 листопада о 13:30 в електропоїзді сполученням "Святошин – Дарниця – Святошин" відбудеться благодійний виступ "Підпільного стендапу".
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Цього дня виступатимуть: Василь Байдак, Катерина Федоркова, Свят Загайкевич та Олександр Жипецький. Мета заходу – зібрати кошти на кейсеваки та засоби РЕБу для бойових бригад.
Всього доступно 50 місць для глядачів, квитки можна купити за посиланням. Вартість квитка – 1000 грн. Також триває розіграш 5 квитків за донат на збір, де 100 грн дорівнює 1 шансу отримати квиток.
Опубліковано: 12 листопада 2024
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