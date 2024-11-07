"Укрзалізниця" та Superhumans запустили благодійний мерч для протезування ветеранів-залізничників

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Валерія Гуржий
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4 листопада, у День залізничника, "Укрзалізниця" у співпраці з Superhumans представила проєкт "Об наші залізні бетон кришиться" — благодійну колекцію мерчу, спрямовану на збір коштів для протезування та реабілітації ветеранів-залізничників.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Фраза "Об наші залізні бетон кришиться" народилася після того, як на станції в Лимані після обстрілу бетонний міст упав на вагон, що витримав навантаження й залишився неушкодженим. Харківський митець Гамлет Зіньківський написав ці слова на вагоні, й вони стали символом міцності залізничників та всіх українців. Вислів ліг в основу дропу, де кожен обере своє особливе значення.

Метою проєкту є допомога воїнам-залізничникам, які зазнали тяжких поранень. З 13 000 залізничників, які стали на захист країни, повернулися додому 2217 воїнів, багатьом з них потрібна реабілітація та протезування.

У колекції єфутболки, худі, шкарпетки, шопери, наліпки, патчі та листівки. Мерч можна придбати у "Залізній крамниці" на вокзалах Києва та Львова, онлайн у магазині Superhumans. Також проєк можна підтримати донатом. Всі кошти підуть на протезування ветеранів-залізничників.

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Опубліковано: 07 листопада 2024
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