Лінію з переробки бетону від зруйнованих будівель запустять в Україні

Україна разом з фахівцями з Британії та Нідерландів запустить лінію з переробки бетону від зруйнованих будівель.

Наразі Україна зазнає величезних руйнувань, спричинених російським вторгненням, яке залишає десятки мільйонів тонн уламків. Данний проєкт — це не лише про відбудову українських міст, а й про впровадження нового підходу до будівництва, який зосереджується на повторному використанні та переробці будівельних матеріалів.

Основна місія проєкту у тому, щоб переробляти бетонні уламки з пошкоджених будівель в нові, низькоенергетичні матеріали, використовуючи циклічний підхід замкнутого циклу, адже переробка бетону зменшує кількість відходів та викиди вуглецю.

Проєкт фінансуватиме уряд Великої Британії, а до його реалізації долучаться провідні університети, підприємства та неурядові організації, що зосереджуються на повторному використанні бетону та переробці. Українські організації, компанії та університети також будуть залучені в процес.