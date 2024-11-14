Лінію з переробки бетону від зруйнованих будівель запустять в Україні

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Валерія Гуржий
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Україна разом з фахівцями з Британії та Нідерландів запустить лінію з переробки бетону від зруйнованих будівель.

Наразі Україна зазнає величезних руйнувань, спричинених російським вторгненням, яке залишає десятки мільйонів тонн уламків. Данний проєкт — це не лише про відбудову українських міст, а й про впровадження нового підходу до будівництва, який зосереджується на повторному використанні та переробці будівельних матеріалів.

Основна місія проєкту у тому, щоб переробляти бетонні уламки з пошкоджених будівель в нові, низькоенергетичні матеріали, використовуючи циклічний підхід замкнутого циклу, адже переробка бетону зменшує кількість відходів та викиди вуглецю.

Проєкт фінансуватиме уряд Великої Британії, а до його реалізації долучаться провідні університети, підприємства та неурядові організації, що зосереджуються на повторному використанні бетону та переробці. Українські організації, компанії та університети також будуть залучені в процес.

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Опубліковано: 14 листопада 2024
Переработка мусора війна зруйновані міста України
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