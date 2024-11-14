Книжкова крамниця, івенти та кава: "Книгарня "Є" відкриє культурний простір на Оболоні

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Валерія Гуржий
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У грудні мережа "Книгарня "Є" відкриє на вулиці Левка Лук'яненка, 29 на Оболоні нову двоповерхову локацію, що об'єднає книгарню, культурний простір та кав'ярню.

Про це пише "Ти Київ".

Там кажуть, що новий магазин площею 350 квадратних метрів, де можна буде придбати книжки, випити кави або інші напої, а також відвідувати культурні заходи, що проходитимуть в просторій івент-залі. Ця книгарня стане продовженням стратегії мережі по популяризації читання.

Оболонь обрали через те, що цей район має власну розвинену інфраструктуру. До того ж мережа отримує багато запитів про відкриття книгарень у житлових районах. А Оболонь є таким "самодостатнім осередком", де можна зручно задовільнити всі свої потреби, не виїжджаючи до центру міста.

Раніше ми писали, що на Центральному залізничному вокзалі Києва відкриється “Книгарня “Є”.

Фото: Книгарня "Є"

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Опубліковано: 14 листопада 2024
Книгарня Є Оболонь
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