Паркінг та протирадіаційне укриття біля Пейзажної Алеї планують звести на місці незаконних гаражів

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Валерія Гуржий
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На одному з найближчих засідань Київради депутати розглянуть проєкт "Детального плану територій по провулку Киянівському у Шевченківському районі", який дозволить створити протирадіаційне укриття на 1650 місць та підземний паркінг на 320 авто.

Про це повідомили у КМДА.

Наразі територія, де планується зведення укриття та паркінгу, не належить до паркової зони і ще за радянського періоду була забудована гаражними боксами з підпірними стінами. Ці конструкції здебільшого зведені самочинно, тобто без відповідної проєктної документації та будь-яких археологічних досліджень.

Режим використання цієї території, визначений науково-проєктною документацією зон охорони пам’яток, не передбачає заборону нового будівництва, а лише накладає певні обмеження, зокрема висотні. Крім того, передбачені обов’язкові археологічні дослідження перед початком будівельних робіт.

Зазначається, що проєкт дасть можливість зберегти наявний масштаб забудови, не створюватиме додаткових архітектурних акцентів і домінант, які б порушували традиційний характер історичного середовища.

Територія проєкту детального плану розташована в межах Центрального історичного ареалу, Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ", архітектурної і археологічної охоронних зон, зони охоронюваного ландшафту, археологічного заповідника, територій пам’яток ландшафту, історії, археології, зон охорони окремих пам’яток і комплексів. Проте розміщення тут самовільно збудованих гаражних боксів є не лише порушенням нормативних вимог, а й загрозою для інженерних мереж і споруд та знеціненням історичного й містобудівного значення території.

Крім того, будівництво укриття та паркінгу планується в межах великого туристичного маршруту, який щодня відвідують тисячі людей. Неподалік розташовані житлові будинки, лікувальні й навчальні заклади, утім відсутні об’єкти укриття протирадіаційного типу. В умовах воєнного стану розміщення укриттів у місцях скупчення людей є одним з пріоритетів.

Раніше ми писали, що у КМДА можуть підтримати питання щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на 320 машиномісць біля Пейзажної Алеї.

В ДПТ вписано, що паркінг обійдеться в 225 млн грн. Поки невідомо за чий кошт планують будувати паркінг – з бюджету міста чи за інвестиційні. За словами ГО "Пасажири Києва", економічної доцільності в таких паркінгах не багато, тому вірогідно приватні інвестори не зайдуть у цей проєкт і його будуватимуть за міські кошти.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 15 листопада 2024
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