Біля Пейзажної Алеї можуть побудувати підземно-наземний паркінг за 225 млн гривень
У КМДА можуть підтримати питання щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на 320 машиномісць біля Пейзажної Алеї.
Про це "Пасажири Києва" дізналися від депутатки Київради Євгенії Кулеби, а також з детального плану території по провулку Киянівському, який до 4 листопада проходить етап громадських обговорень.
Планова адреса паркінгу – пров. Киянівський, 13-21. Зараз там старі захаращені гаражі, частину з яких почали зносити ще у 2021 році.
"Варто зазначити, що паркінг планується побудувати в межах 3 археологічних пам'яток", – повідомили в організації.
В ДПТ вписано, що паркінг обійдеться в 225 млн грн. Поки невідомо за чий кошт планують будувати паркінг – з бюджету міста чи за інвестиційні. За словами ГО "Пасажири Києва", економічної доцільності в таких паркінгах не багато, тому вірогідно приватні інвестори не зайдуть у цей проєкт і його будуватимуть за міські кошти.
Прикладом може слугувати напівпустий збитковий Зоопаркінг на 435 місць, який при вартості 255 млн грн заробляє максимум 6,2 млн грн за рік. У найуспішніший рік на ньому всередньому паркувалися 180 авто на день – 41% від загальної кількості місць.
"Водночас, дуже багато потрібних ініціатив для розвитку та покращення роботи громадського транспорту в КМДА блокуються або ж гальмуються. І це, звичайно, вкотре підтверджує хибні пріоритети в транспортній політиці міста. Зауваження і пропозиції подаються в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) на адресу Департаменту містобудування та архітектури: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32, e-mail: architecture@kyivcity.gov.ua до 4 листопада 2024 року", – додали у ГО "Пасажири Києва".
Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг, для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.
Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”. Також вони неодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній, адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.
Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.
Фото: Пасажири Києва