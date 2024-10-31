Біля Пейзажної Алеї можуть побудувати підземно-наземний паркінг за 225 млн гривень

У КМДА можуть підтримати питання щодо будівництва підземно-наземного паркінгу на 320 машиномісць біля Пейзажної Алеї.

Про це "Пасажири Києва" дізналися від депутатки Київради Євгенії Кулеби, а також з детального плану території по провулку Киянівському, який до 4 листопада проходить етап громадських обговорень.

Планова адреса паркінгу – пров. Киянівський, 13-21. Зараз там старі захаращені гаражі, частину з яких почали зносити ще у 2021 році.

"Варто зазначити, що паркінг планується побудувати в межах 3 археологічних пам'яток", – повідомили в організації.

В ДПТ вписано, що паркінг обійдеться в 225 млн грн. Поки невідомо за чий кошт планують будувати паркінг – з бюджету міста чи за інвестиційні. За словами ГО "Пасажири Києва", економічної доцільності в таких паркінгах не багато, тому вірогідно приватні інвестори не зайдуть у цей проєкт і його будуватимуть за міські кошти.

Прикладом може слугувати напівпустий збитковий Зоопаркінг на 435 місць, який при вартості 255 млн грн заробляє максимум 6,2 млн грн за рік. У найуспішніший рік на ньому всередньому паркувалися 180 авто на день – 41% від загальної кількості місць.

"Водночас, дуже багато потрібних ініціатив для розвитку та покращення роботи громадського транспорту в КМДА блокуються або ж гальмуються. І це, звичайно, вкотре підтверджує хибні пріоритети в транспортній політиці міста. Зауваження і пропозиції подаються в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) на адресу Департаменту містобудування та архітектури: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 32, e-mail: architecture@kyivcity.gov.ua до 4 листопада 2024 року", – додали у ГО "Пасажири Києва".

Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”. Також вони неодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній , адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.

Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.

Фото: Пасажири Києва