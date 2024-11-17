“Укрзалізниця” запустить новий модернізований електропоїзд на маршрутах з Дніпра: як він виглядає

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Наталія Габрух
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На залізничних маршрутах з Дніпра невдовзі запустять новий модернізований електропоїзд ЕПЛ2Т-024.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Це вже 34-й модернізований електропоїзд із початку повномасштабного вторгнення”, — зазначають в “Укрзалізниці”.

Для зручності пасажирів електропоїзд має:

  • пандуси;
  • інклюзивні вбиральні;
  • місця для зручного розміщення велосипедів, дитячих візочків і пасажирів на кріслах колісних;
  • дублювання навігаційних написів шрифтом Брайля.

Крім цього, поїзд обладнаний портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Фото: “Укрзалізниця”

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Опубліковано: 17 листопада 2024
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