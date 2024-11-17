“Укрзалізниця” запустить новий модернізований електропоїзд на маршрутах з Дніпра: як він виглядає

На залізничних маршрутах з Дніпра невдовзі запустять новий модернізований електропоїзд ЕПЛ2Т-024.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

“Це вже 34-й модернізований електропоїзд із початку повномасштабного вторгнення”, — зазначають в “Укрзалізниці”.

Для зручності пасажирів електропоїзд має:

пандуси;

інклюзивні вбиральні;

місця для зручного розміщення велосипедів, дитячих візочків і пасажирів на кріслах колісних;

дублювання навігаційних написів шрифтом Брайля.

Крім цього, поїзд обладнаний портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Фото: “Укрзалізниця”