“Укрзалізниця” модернізувала ще 3 плацкартні вагони: як саме

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Ірина Маймур
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“Укрзалізниця” модернізувала ще 3 плацкартні вагони на власних виробничих потужностях.

Про це повідомляють у пресслужбі перевізника.

Що саме змінилось у вагоні

• оновився інтер’єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло;

• оновилась система кондиціювання;

• зʼявились вакуумні туалети;

• додані маркування шрифтом Брайля;

• оновилось освітлення та індивідуальне керування ним;

• біля місць пасажирів розміщені стандартні розетки, порти USB та Type-C.

Як зазначили в "Укрзалізниці", ці вагони вперше будуть випробувані групами маленьких пасажирів, адже їх планують використовувати для перевезення дитячих груп.

Починаючи з 25 листопада, оновлені вагони курсуватимуть у складі поїзда №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ, який має назву “Стефанія”.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця вже відновила 33 плацкартних пасажирських вагони.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 08 листопада 2024
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