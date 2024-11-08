“Укрзалізниця” модернізувала ще 3 плацкартні вагони: як саме
“Укрзалізниця” модернізувала ще 3 плацкартні вагони на власних виробничих потужностях.
Про це повідомляють у пресслужбі перевізника.
Що саме змінилось у вагоні
• оновився інтер’єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло;
• оновилась система кондиціювання;
• зʼявились вакуумні туалети;
• додані маркування шрифтом Брайля;
• оновилось освітлення та індивідуальне керування ним;
• біля місць пасажирів розміщені стандартні розетки, порти USB та Type-C.
Як зазначили в "Укрзалізниці", ці вагони вперше будуть випробувані групами маленьких пасажирів, адже їх планують використовувати для перевезення дитячих груп.
Починаючи з 25 листопада, оновлені вагони курсуватимуть у складі поїзда №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ, який має назву “Стефанія”.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця вже відновила 33 плацкартних пасажирських вагони.
Фото: УЗ