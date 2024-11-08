“Укрзалізниця” модернізувала ще 3 плацкартні вагони: як саме

“Укрзалізниця” модернізувала ще 3 плацкартні вагони на власних виробничих потужностях.

Про це повідомляють у пресслужбі перевізника.

Що саме змінилось у вагоні

• оновився інтер’єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло;

• оновилась система кондиціювання;

• зʼявились вакуумні туалети;

• додані маркування шрифтом Брайля;

• оновилось освітлення та індивідуальне керування ним;

• біля місць пасажирів розміщені стандартні розетки, порти USB та Type-C.

Як зазначили в "Укрзалізниці", ці вагони вперше будуть випробувані групами маленьких пасажирів, адже їх планують використовувати для перевезення дитячих груп.

Починаючи з 25 листопада, оновлені вагони курсуватимуть у складі поїзда №43/44 Черкаси — Івано-Франківськ, який має назву “Стефанія”.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Укрзалізниця вже відновила 33 плацкартних пасажирських вагони.

Фото: УЗ