“Нова пошта” може запрацювати в США у 2025 році
Компанія “Нова пошта” в наступному році розраховує вийти на ринок США.
Про це повідомив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв’ю “Економічна правда”.
“Думаю, що наступного року в якомусь форматі перший прапорець з’явиться”, — зазначив він.
Вячеслав Климов пояснив, що ціль експансії Nova — стати помітним гравцем в поштово-логістичній індустрії у світі
Також він зазначив, що у США найвищий показник кількості посилок на одного мешканця країни — 68. Кожен українець генерує 18 посилок на рік. У Польщі цей показник 36 посилок.
Фото: “Нова пошта”
Опубліковано: 18 листопада 2024
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