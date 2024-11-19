На Київщині понад 30 родин ВПО отримали житло у “Містечку Хансена”

На Київщині понад 30 родин внутрішньо переміщених осіб отримали ключі від нових осель в “Містечку Хансена” .

Про це повідомив очільник Київської ОДА Руслан Кравченко.

В нові домівки заселилися люди з Донеччини, Херсонщини та інших регіонів країни, які потерпають від обстрілів та бойових дій. В цих родинах 37 дітей. Кожному з них Делл Лой Хансен подарував новий велосипед.

Також в містечку відкрили медичну клініку лікаря Майкла Фіцджеральда та початкову школу. Її вже відвідують понад 65 дітей.

“В клініці будуть працювати всі необхідні медичні спеціалісти, в тому числі й з числа внутрішньо переміщених осіб. А компанія “Філіпс” передала медичному закладу необхідне медобладнання”, — зазначив Руслан Кравченко.

Зараз у “Містечку Хансена” мешкають 379 родин, із них 9 — це дитячі будинки сімейного типу із Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Сумської та Харківської областей. Загалом комплекс розрахований на 421 родину.

Також “Місія Хансена в Україні” із серпня побудувала шість приватних будинків у Мощуні та один у Бузовій. Житло там отримали багатодітні родини, сім'ї військових та волонтерів, пенсіонери а також родини загиблих внаслідок бойових дій.

Фото: Руслан Кравченко