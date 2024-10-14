В Парижі доставлятимуть їжу в пакетах від українського стартапу Releaf Paper

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Наталія Габрух
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Український стартап Releaf Paper, який виготовляє папір та упаковку з опалого листя, почав співпрацю з Uber Eats.

Про це йдеться у соцмережах Releaf Paper.

Тепер Uber Eats доставлятиме їжу в екологічних пакетах від Releaf для замовлень в межах міста Париж.

Ця співпраця є частиною глобальної стратегії Uber щодо досягнення нульових викидів до 2040 року. Uber Eats інвестує у співпрацю близько одного мільйона доларів.

Продукція Releaf також буде доступна через Green Packaging Marketplace на платформі Uber Eats.

Фото: Releaf Paper

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Опубліковано: 14 жовтня 2024
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