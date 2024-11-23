П'ять українських фільмів увійшли до списків “Оскара 2025”

Американська кіноакадемія оприлюднила кваліфікаційні списки фільмів , що розглянуть для номінації на нагороди “Оскара 2025”. Серед них п’ять українських стрічок.

Про це йдеться на офіційному сайті премії “Оскар”.

Наразі опублікували списки в категоріях “Міжнародний повнометражний фільм”, “Повнометражний анімаційний фільм”, та “Повнометражний документальний фільм”.

Які українські фільми увійшли до списку:

“Ля Палісіада”. Стрічка змагатиметься за звання найкращої у категорії “Міжнародний повнометражний фільм”. За жанром це пострадянський нуар. Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари. “Під вулканом”. Стрічка у категорії “Міжнародний повнометражний фільм” представлятиме Польщу. Фільм показує історію української родини під час початку повномасштабного вторгнення. У головних ролях — українські актори. “Порцелянова війна”. Фільм розповідає про війну в Україні через життя трьох українців, митців порцелянової анімалістики, що проживають у Харкові. “Мирні люди”. Документальна картина складається з перехоплених розмов росіян з їхніми родинами на тлі зруйнованих українських міст під час війни. “Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому”. Документальний фільм канадської режисерки Сари МакКарті, що розповідає про українських дітей, яких викрали російські загарбники.

Церемонія нагородження 97-ї премії “Оскар” відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року. Вона традиційно пройде у театрі “Долбі” у Лос-Анджелесі.

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