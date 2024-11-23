П'ять українських фільмів увійшли до списків “Оскара 2025”
Американська кіноакадемія оприлюднила кваліфікаційні списки фільмів, що розглянуть для номінації на нагороди “Оскара 2025”. Серед них п’ять українських стрічок.
Про це йдеться на офіційному сайті премії “Оскар”.
Наразі опублікували списки в категоріях “Міжнародний повнометражний фільм”, “Повнометражний анімаційний фільм”, та “Повнометражний документальний фільм”.
Які українські фільми увійшли до списку:
- “Ля Палісіада”. Стрічка змагатиметься за звання найкращої у категорії “Міжнародний повнометражний фільм”. За жанром це пострадянський нуар. Події розгортаються в Україні в 1996 році, за кілька місяців до підписання протоколу №6 Європейської конвенції з прав людини, що передбачав відмову від смертної кари.
- “Під вулканом”. Стрічка у категорії “Міжнародний повнометражний фільм” представлятиме Польщу. Фільм показує історію української родини під час початку повномасштабного вторгнення. У головних ролях — українські актори.
- “Порцелянова війна”. Фільм розповідає про війну в Україні через життя трьох українців, митців порцелянової анімалістики, що проживають у Харкові.
- “Мирні люди”. Документальна картина складається з перехоплених розмов росіян з їхніми родинами на тлі зруйнованих українських міст під час війни.
- “Після дощу: Вкрадені Путіним діти повертаються додому”. Документальний фільм канадської режисерки Сари МакКарті, що розповідає про українських дітей, яких викрали російські загарбники.
Церемонія нагородження 97-ї премії “Оскар” відбудеться в ніч на 3 березня 2025 року. Вона традиційно пройде у театрі “Долбі” у Лос-Анджелесі.
Фото: скриншот
Опубліковано: 23 листопада 2024