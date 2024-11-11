“Дюнкерк”, “Іда”, “Життя прекрасне”: 11 фільмів про війну

Важливі й великі події, які переживає людство, часто постають в центрі уваги мистецтва. Автори намагаються переосмислити трагедії, які ми пережили, і надати їм іншу форму для сприйняття. Ми зібрали найвизначніші іноземні фільми, в яких з різних сторін розкриваються події світових війн минулого століття та їхніх наслідків. Детальніше – в добірці БЖ.

Імперія Сонця

Рік: 1987

Режисер: Стівен Спілберґ

В ролях: Крістіан Бейл, Джон Малкович, Джо Пантоліано

Фільм, знятий за однойменним романом Дж. Г. Балларда, розповідає про британського хлопчика, який живе в Шанхаї і потрапляє в японський концтабір під час Другої світової війни. Він адаптується до складних умов, переживаючи на собі жахи війни і демонструючи силу волі та стоїцизму.

Список Шиндлера

Рік: 1993

Режисер: Стівен Спілберґ

В ролях: Ліам Нісон, Бен Кінґслі, Рейф Файнз

Класика кінематографу розповідає історію німецького бізнесмена Оскара Шиндлера, який врятував сотні євреїв під час Голокосту, використовуючи свій завод як притулок. Поступово усвідомлюючи людські трагедії, герой ризикує всім, щоб допомогти своїм працівникам вижити.

Життя прекрасне

Рік: 1997

Режисер: Роберто Беніньї

В ролях: Роберто Беніньї, Ніколетта Браскі, Джорджо Кантаріні

Драматична стрічка Роберто Беніньї, який також виконав головну роль у ній, знайомить нам з Ґвідо. разом з маленьким сином чоловік потрапляє в концентраційний табір під час Другої світової війни. Аби не травмувати психіку маленької дитини, герой скеровує його сприйняття реальності у гру. Завдяки гумору та фантазії, батько захищає сина від трагічних обставин, в якіх вони опинилися.

Піаніст

Рік: 2002

Режисер: Роман Полянський

В ролях: Едріен Броуді, Томас Кречманн, Франк Фінлей

Заснований на автобіографії піаніста Владислава Шпільмана, фільм розповідає про часи окупації Варшави під час Другої світової війни. Разом з іншими євреями героя відправляютьу гетто, втім йому вдається втекти й сховатися від нацистів. В скрутних умовах й постійному страху, музикант намагається вижити і знаходить неочікувану допомогу. Стрічка майстерно передає атмосферу страху й самотності, через які проходить герой, що прагне зберегти свою людяність.

Спокута

Рік: 2007

Режисер: Джо Райт

В ролях: Кіра Найтлі, Джеймс Мак-Евой, Сірша Ронан

“Спокута” – це історія кохання і провини, яка розгортається на тлі Другої світової війни. Зруйнувавшя життя сестри та її коханого через своє неправдиве свідчення, молодша донька родини Талліс намагається спокутувати провину. Війна стає фоном для особистих драм героїв, підсилюючи емоційний фон історії.

Хлопчик у смугастій піжамі

Рік: 2008

Режисер: Марк Херман

В ролях: Ейса Баттерфілд, Віра Фарміґа, Девід Тьюліс

Знята за однойменним романом Джона Бойна стрічка розповідає про дружбу між сином німецького офіцера і єврейським хлопчиком у концтаборі. Незважаючи на бар'єри, діти знаходять розуміння й намагаються втекти від реальності, в якій живуть. Це чутлива, трагічна історія, що відображає жорстокість війни через дитяче сприйняття світу.

Іда

Рік: 2013

Режисер: Павел Павліковський

В ролях: Агата Тшебуховська, Агата Кулеша, Давід Огроднік

Головна героїня – молода дівчина Анна, яка готується стати монахинею. Та перед тим, як прийняти обітницю, вона дізнається про своє єврейське походження і трагедії своєї родини під час Голокосту. Разом із тіткою вона вирушає на пошуки відповідей, що приводять їх до таємниць минулого.

Син Саула

Рік: 2015

Режисер: Ласло Немеш

В ролях: Ґеза Роріґ, Левенте Мольнар, Урс Рехн

Події фільму розгортаються в концтаборі Аушвіц, де член зондеркоманди, в’язень на ім’я Саул в одному з крематоріїв знаходить тіло хлопчика, якого вважає своїм сином. Під час бунту він намагається врятувати тіло дитини, щоб достойно поховати. Режисер показує жахи табору через суб’єктивну камеру, що постійно слідує за героєм.

Дюнкерк

Рік: 2017

Режисер: Крістофер Нолан

В ролях: Фінн Вайтгед, Том Гарді, Кеннет Брана

У стрічці Крістофера Нолана зображено Дюнкеркську операцію – евакуацію морем англійських, французьких та бельгійських частин, заблокованих біля міста Дюнкерк німецькими військами після Дюнкеркської битви 1940 року. Режисер показує події з кількох точок зору – суші, моря і повітря – створюючи глибоке відчуття тривоги і боротьби за виживання.

Золота рукавичка

Рік: 2019

Режисер: Фатіх Акін

В ролях: Йонас Дасслер, Маргарете Тізель, Кателеен Ройер

Психологічний трилер Фатіха Акіна не звичайний воєнний фільм, який ми звикли бачити. Це радше відображення наслідків трагедії, яка призвела до розповсюдження зла далі. Його дія розгортається на тлі післявоєнного Гамбурга, де травмовані війною люди намагаються повернутися до мирного життя після трагедії. Фільм базується на реальних подіях і майстерно зображує соціальні наслідки війни для суспільства.

Зона інтересу

Рік: 2023

Режисер: Джонатан Ґлейзер

В ролях: Сандра Гюллер, Крістіан Фрідель, Медуза Нопф, Даніель Гольцберг

В екранізації однойменного роману британського письменника Мартіна Еміса йдеться про родину, що живе поруч з концентраційним табором під час Другої світової війни. Рудольф Гьосс працює комендантом Аушвіцу, поки його дружина веде господарство та живе життя в приємному будиночку з власним садком. А прямо за парканом масово вбивають людей.