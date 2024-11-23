Український “Щедрик” зазвучав у різдвяній рекламі Chanel

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Наталія Габрух
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Різдвяна пісня “Щедрик” авторства українського композитора Миколи Леонтовича прикрасила святкову рекламу модного дому Chanel.

Головною героїнею ролика стала італійська супермодель Вітторія Черетті.

За сюжетом, вона перебуває в затишному будиночку серед засніжених гір, мріючи про казкову зимову атмосферу. Під звуки “Щедрика” її бажання здійснюється — починає падати сніг, перетворюючи все навколо на справжню зимову казку.

Микола Леонтович написав “Щедрик” у 1919 році. Відтоді мелодія стала символом Різдва у багатьох країнах. В англомовному світі вона відома як “Carol of the Bells”.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 23 листопада 2024
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