На Рівненщині хочуть збудувати житловий квартал для ВПО з Бахмута

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Наталія Габрух
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У селищі Гоща на Рівненщині планують збудувати житловий квартал для ВПО з Бахмута.

Про це повідомляє холдинг “Метінвест” та локальне видання “Бахмут.in.ua”.

Планують збудувати дво- та чотириповерхові будинки, в яких, згідно з концепцією, зможуть розселитися до 3 тисяч людей. В одному чотириповерховому будинку повинно бути від 30 квартир. Цей квартал інтуїтивно повторюватиме один з кварталів Бахмута.

Крім цього, хочуть збудувати школу, дитячий садок, амбулаторію та облаштувати зелену зону. Загалом квартал охопить площу у 10 га. Звести Бахмут на Рівненщині планують за три роки. Це коштуватиме 111 млн доларів.

Заступник начальника військової адміністрації Бахмута Олександр Марченко пояснив, що у 2023 році “Метінвест” розробив концепцію відбудови одного з кварталів Бахмута. Та поки місто в окупації, міська влада вирішила відтворити його в іншому місці.

“Ми взяли цю концепцію і поїхали містами. У нас народилася ідея відтворити мінікопію Бахмута на території дружньої громади селища Гоща. Це перший проєкт в Україні, який не лише про будівництво, а й про людей”, — зазначив Марченко.

Наразі МВА шукає спонсорів та думає над законодавчим рішенням, яке б дозволило владі Бахмута будувати квартал в іншій громаді.

Житло у новому кварталі планують розподіляти серед бахмутян.

Фото: “Бахмут.in.ua”.

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Опубліковано: 25 листопада 2024
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