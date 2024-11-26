Французький інвестор поскаржився на корупцію міської влади під час відбудови Гостомеля

Про це пише видання France24.

Французька компанія Neo-Eco у 2022-2023 роках хотіла долучитися до відбудови житлових будинків, школи й дитсадка у Гостомелі. Проте гендиректор компанії Барт Грюйер розповів, що проєкт так і не відбувся.

При подачі заявки для дозволу на роботи, місцева адміністрація під керівництвом екс-голови СВА Сергія Борисюка попросила французів перерахувати всі передбачені 20 млн євро на рахунок адміністрації. За його словами, вони керуватимуть проєктом, тож гроші мають бути у них.

“Міжнародні партнери відмовилися від пропозиції і проєкт за 20 мільйонів євро одразу ж сповільнився. Гостомельські чиновники обгрунтували це тим, що перш ніж починати, потрібно занести в конвертах потрібним людям”, — пише видання France24.

Барт Грюйер також розповів, що після відмови місцева адміністрація “почала затягувати час і додавати нові вимоги до контракту”.

У зв’язку з цим, у вересні 2023 року компанія була змушена відмовитись від проєкту, заявивши, що працювати за таких умов “неможливо”.

Фото: France24