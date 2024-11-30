Найбільша українська мережа кав'ярень Aroma Kava відкрила перший заклад у Варшаві.

Про це пише Forbes Україна.

Кав'ярня розташована на вул. Маршаловській, 136 у приміщенні, де раніше розміщувався ресторан мережі Subway.

“У Польщі ми плануємо розвиватися через франшизу. Франчайзі Aroma Kava у Польщі — це українці, які проживають там багато років. Команда підтримки та розвитку франшизи також є українцями”, — розповів співрозмовник Forbes Україна в Aroma Kava.

На польський ринок мережа вийшла в одному з найбільших форматів.

“Інвестиції у відкриття закладу у Польщі більші на 30–40% порівняно з Україною”, — додає співрозмовник Forbes Україна в Aroma Kava.

Фото: Forbes Україна