Українська мережа кав'ярень Aroma Kava відкрила перший заклад у Варшаві
Найбільша українська мережа кав'ярень Aroma Kava відкрила перший заклад у Варшаві.
Про це пише Forbes Україна.
Кав'ярня розташована на вул. Маршаловській, 136 у приміщенні, де раніше розміщувався ресторан мережі Subway.
“У Польщі ми плануємо розвиватися через франшизу. Франчайзі Aroma Kava у Польщі — це українці, які проживають там багато років. Команда підтримки та розвитку франшизи також є українцями”, — розповів співрозмовник Forbes Україна в Aroma Kava.
На польський ринок мережа вийшла в одному з найбільших форматів.
“Інвестиції у відкриття закладу у Польщі більші на 30–40% порівняно з Україною”, — додає співрозмовник Forbes Україна в Aroma Kava.
Фото: Forbes Україна
Опубліковано: 30 листопада 2024
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