Співвласник “АТБ” побудує у регіонах мережу ТЦ, а під Києвом котеджне містечко: деталі

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Наталія Габрух
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Співвласник “АТБ” Геннадій Буткевич збирається побудувати мережу невеликих торговельних центрів у регіонах України, а під Києвом — котеджне містечко.

Про це пише Forbes Україна.

Перший невеликий торговий центр відкриється вже на початку 2025 року. Він розташовуватиметься в Житомирі за адресою вул. Отаманів Соколовських, 1. Загальна площа об’єкта – 3,8 тис. кв. м. Наразі тривають переговори з потенційними орендарями з України та з-за кордону.

У компанії зазначили, що у населених пунктах, які налічують до 10 тис. мешканців, простежується потреба саме в невеликих ТЦ. Вони продаватимуть здебільшого товари загального вжитку.

Крім цього, на початку листопада Геннадій Буткевич оголосив про партнерство з будівельною компанією Saga Development. Завдяки партнерству буде збудоване преміальне котеджне містечко під Києвом.

Локація називатиметься Equides Villas і розташується у 13 км від центру Києва. Котеджне містечко складатиметься з вілл площею від 80 до 138 кв. м.

Фото: Forbes Україна

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Опубліковано: 13 листопада 2024
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