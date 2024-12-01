В Україну приїжджає дедалі більше “військових туристів”, щоб побачити наслідки війни

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Наталія Габрух
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Кількість іноземців, які прагнуть на власні очі побачити наслідки війни в Україні, зростає. Вони відвідують країну в межах “військового туризму”.

Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що в Україну приїжджають переважно мандрівники з Європи та США, які долучаються до так званого “чорного туризму”. Цей напрямок туристичної індустрії спеціалізується на відвідуванні місць, пов’язаних із трагедіями та катастрофами. В Україні вже близько десяти компаній пропонують такі тури.

Більшість маршрутів зосереджені в Києві та його передмістях, де під час російської окупації було скоєно масові злочини проти мирного населення. Вартість подібних екскурсій становить від 150 до 250 євро.

Фото: АР / Efrem Lukatsky

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Опубліковано: 01 грудня 2024
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