“Нова пошта” запустила доставку через поштомати InPost у Великій Британії

“Нова пошта” запустила нову послугу доставки та відправки посилок через поштомати InPost у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба компанії “Нова пошта”.

У країні працюють 7000 поштоматів InPost, зокрема у Вельсі, Шотландії й Північній Ірландії. Для доставки через поштомат приймаються посилки вагою до 15 кг та розміром не більше 41x38x64 см. Строк зберігання посилки в поштоматі — дві доби, після чого вона переміщається до сортувального депо в Лондоні.

Як відправити посилку

потрібно створити міжнародне відправлення на сайті або в мобільному застосунку “Нової пошти” й указати поштомат;

сплатити доставку онлайн;

потім отримати QR-код;

далі сканувати QR-код біля поштомата й покласти посилку у відкриту комірку.

Детальніше можна дізнатися за посиланням .

Фото: “Нова пошта”