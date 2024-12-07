“Нова пошта” запустила доставку через поштомати InPost у Великій Британії
“Нова пошта” запустила нову послугу доставки та відправки посилок через поштомати InPost у Великій Британії.
Про це повідомляє пресслужба компанії “Нова пошта”.
У країні працюють 7000 поштоматів InPost, зокрема у Вельсі, Шотландії й Північній Ірландії. Для доставки через поштомат приймаються посилки вагою до 15 кг та розміром не більше 41x38x64 см. Строк зберігання посилки в поштоматі — дві доби, після чого вона переміщається до сортувального депо в Лондоні.
Як відправити посилку
- потрібно створити міжнародне відправлення на сайті або в мобільному застосунку “Нової пошти” й указати поштомат;
- сплатити доставку онлайн;
- потім отримати QR-код;
- далі сканувати QR-код біля поштомата й покласти посилку у відкриту комірку.
Детальніше можна дізнатися за посиланням.
Фото: “Нова пошта”
Опубліковано: 07 грудня 2024