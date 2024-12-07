“Нова пошта” запустила доставку через поштомати InPost у Великій Британії

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Наталія Габрух
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“Нова пошта” запустила нову послугу доставки та відправки посилок через поштомати InPost у Великій Британії.

Про це повідомляє пресслужба компанії “Нова пошта”.

У країні працюють 7000 поштоматів InPost, зокрема у Вельсі, Шотландії й Північній Ірландії. Для доставки через поштомат приймаються посилки вагою до 15 кг та розміром не більше 41x38x64 см. Строк зберігання посилки в поштоматі — дві доби, після чого вона переміщається до сортувального депо в Лондоні.

Як відправити посилку

  • потрібно створити міжнародне відправлення на сайті або в мобільному застосунку “Нової пошти” й указати поштомат;
  • сплатити доставку онлайн;
  • потім отримати QR-код;
  • далі сканувати QR-код біля поштомата й покласти посилку у відкриту комірку.

Детальніше можна дізнатися за посиланням.

Фото: “Нова пошта”

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Опубліковано: 07 грудня 2024
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