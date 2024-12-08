Apple Music назвав найпопулярніші треки 2024 року: рейтинг
Стримінговий сервіс Apple Music оприлюднив рейтинг найпопулярніших пісень 2024 року у світі.
У список потрапили треки від Кендріка Ламара, Тейлор Свіфт, Сабріни Карпентер та інших виконавців.
Топ-10 найпопулярніших пісень 2024 за версією Apple Music:
- Kendrick Lamar, ‘Not Like Us’
- Benson Boone, ‘Beautiful Things’
- Sabrina Carpenter, ‘Espresso’
- Shaboozey, ‘A Bar Song (Tipsy)’
- Taylor Swift, ‘Cruel Summer’
- Post Malone, ‘I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)’
- Teddy Swims, ‘Lose Control’
- Metro Boomin, Kendrick Lamar, Future, ‘Like That’
- Billie Eilish, ‘BIRDS OF A FEATHER’
- Creepy Nuts, ‘Bling-Bang-Bang-Born’
Фото: Davidovici/Getty Images
Опубліковано: 08 грудня 2024
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