Apple Music назвав найпопулярніші треки 2024 року: рейтинг

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Наталія Габрух
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Стримінговий сервіс Apple Music оприлюднив рейтинг найпопулярніших пісень 2024 року у світі.

У список потрапили треки від Кендріка Ламара, Тейлор Свіфт, Сабріни Карпентер та інших виконавців.

Топ-10 найпопулярніших пісень 2024 за версією Apple Music:

  • Kendrick Lamar, ‘Not Like Us’
  • Benson Boone, ‘Beautiful Things’
  • Sabrina Carpenter, ‘Espresso’
  • Shaboozey, ‘A Bar Song (Tipsy)’
  • Taylor Swift, ‘Cruel Summer’
  • Post Malone, ‘I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)’
  • Teddy Swims, ‘Lose Control’
  • Metro Boomin, Kendrick Lamar, Future, ‘Like That’
  • Billie Eilish, ‘BIRDS OF A FEATHER’
  • Creepy Nuts, ‘Bling-Bang-Bang-Born’

Фото: Davidovici/Getty Images

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Опубліковано: 08 грудня 2024
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